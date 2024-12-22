Кассиры в супермаркетах отказываются принимать у украинцев определенные гривни и копейки: что делать

Кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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Как объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", в такой ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь:

кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

в обязанности кассиров входит следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги – причем делать это самостоятельно.

"Проблема "у меня нет сдачи" не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – рассказали эксперты.

При этом отмечается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.

Украинские супермаркеты хотят заставить писать на ценниках "честную" цену

Тем временем, в Верховной Раде готовят законопроект, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм, литр, квадратный или погонный метр, если тот продается в меньшей упаковке. Цель – борьба со шринкфляцией, то есть явлением, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя при этом старую цену или изменяя ее незначительно.

По словам народного депутата Дмитрия Гурина, ("Слуга народа"), зарегистрировать документ в парламенте намерены уже на следующей неделе (начинается 23 декабря). "Подаем законопроект, чтобы на ценниках были обязаны указывать цену на литр/кг и все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе регистрируем", – говорится в сообщении.

В частности, отметил он, документ предусматривает внесение правки в ст.15 закона о защите прав потребителей. Которая гласит, что:

потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора.

информация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).

При этом нардеп отметил: если законопроект будет принят, продавцы будут обязаны указывать на ценнике две цены:

за 1 кг/л и т.д.;

цену за конкретный вес/объем и т.д, который указан на таре.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для привлечения большего числа покупателей украинские супермаркеты и другие торговые заведения используют различные приемы – в частности, рекламные скидки. Однако при этом они часто нарушают правила – к примеру, на ценниках сообщается о скидке, а уже на кассе покупатель слышит совсем другую цифру.

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