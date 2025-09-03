Касается каждого: какие обязательства должны выполнить все ФЛП в Украине в сентябре

Украинские ФЛП (физические лица-предприниматели) должны подать заявление на упрощенную систему налогообложения до 15 сентября и уплатить единый налог и военный сбор за сентябрь до 20 сентября. Также они обязаны подать соответствующие налоговые отчеты за август в зависимости от наличия наемных работников или выплат физическим лицам.

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. ФЛП должны придерживаться нескольких ключевых налоговых сроков, включая уплату налогов, сборов и подачу отчетности .

До 15 сентября ФЛП могут подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения. Это касается тех предпринимателей, которые планируют перейти:

с общей системы на упрощенную;

с одной группы единого налога на другую.

Изменения вступают в силу с 1 октября 2025 года, поэтому важно подать заявление вовремя, чтобы избежать проблем с налоговыми органами. ФЛП 1 и 2 групп должны уплатить:

единый налог за сентябрь:

1 группа – 302,80 грн;

2 группа – 1 600 грн.

военный сбор за сентябрь – 800 грн для обеих групп.

Особые условия действуют для ФЛП, которые являются военнослужащими или зарегистрированы на территориях ведения боевых действий, – для них уплата единого налога и военного сбора является добровольной. До 20 сентября ФЛП, которые имеют наемных работников, должны подать:

налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ;

приложение 4ДФ за август.

Предприниматели, осуществляющие выплаты физическим лицам, обязаны подать Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за август. В частности, с 1 августа 2025 года в Украине истек льготный период по использованию кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) для предпринимателей-"упрощенцев". Отныне действуют общие условия штрафов за нарушение правил проведения расчетных операций:

первое нарушение – штраф 100% от суммы продажи;

– штраф 100% от суммы продажи; каждое последующее нарушение – штраф 150% от суммы.

Систематические нарушения могут серьезно угрожать бизнесу, поэтому ФЛП важно соблюдать требования законодательства. Самые распространенные нарушения включают:

проведение расчетов без зарегистрированного РРО/ПРРО, независимо от способа оплаты (наличные или карта);

неправильное указание суммы в чеке;

отсутствие обязательных реквизитов оплаты (дата, время, фискальный номер, название товара);

невыдача чека покупателю в бумажном или электронном формате.

