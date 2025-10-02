Касается каждого ФЛП: что обязательно нужно сделать в октябре

В октябре все ФЛП (физические лица – предприниматели) должны уплатить ЕСВ (единый социальный взнос) за третий квартал, а также налоги за свою группу. ФЛП 3-й группы дополнительно также отчитываются за 9 месяцев и контролируют лимиты доходов, чтобы избежать налоговых рисков.

Видео дня

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович. По его словам, в октябре каждый предприниматель имеет перечень конкретных задач, которые необходимо выполнить вовремя. Ошибка может стоить не только штрафов, но и принудительных изменений в системе налогообложения.

Налоги и отчетность для ФЛП 3-й группы

налоговая декларация: до 10 ноября ФЛП третьей группы должны подать декларацию за 9 месяцев 2025 года;

до ФЛП третьей группы должны подать декларацию за 9 месяцев 2025 года; уплата единого налога и военного сбора: за третий квартал (5% единого налога и 1,5% военного сбора) нужно заплатить до 19 ноября;

за третий квартал (5% единого налога и 1,5% военного сбора) нужно заплатить до ЕСВ: обязательный взнос в размере 5280 грн за третий квартал уплачивается не позднее 20 октября.

В то же время существуют льготные категории, которые освобождаются от уплаты ЕСВ: пенсионеры, люди с инвалидностью, предприниматели, имеющие основное место работы, мобилизованные ФЛП без наемных работников. ФЛП первой и второй группы традиционно платят фиксированные суммы:

1-я группа: 302,80 грн единого налога + 800 грн военного сбора;

302,80 грн единого налога + 800 грн военного сбора; 2-я группа: 1600 грн единого налога + 800 грн военного сбора.

Срок уплаты – до 20 октября 2025 года. Для предпринимателей с территорий боевых действий или из временно оккупированных регионов действует право не платить единый налог и военный сбор. Единый социальный взнос в размере 5280 грн нужно уплатить всем предпринимателям, кроме определенных льготных категорий. Если предприниматель платит взнос помесячно, главное, чтобы до 20 октября вся сумма за квартал была зачислена на счет налоговой.

Дополнительные отчёты

отчёт для предпринимателей с наёмными работниками: налоговый расчёт нужно подать до 20 октября;

налоговый расчёт нужно подать до переходная декларация: если предприниматель сменил группу единого налога с 1 октября, необходимо подать ещё один квартальный отчёт.

Каждая группа ФЛП имеет годовой лимит дохода. В случае превышения нужно:

уплатить 15% единого налога с превышения

либо перейти на другую группу/общую систему.

Именно осенью предприниматели чаще всего сталкиваются с риском превышения лимитов, поэтому контроль дохода – критически важен. В октябре также стоит:

зайти в электронный кабинет налогоплательщика;

проверить состояние расчетов и наличие возможных налоговых долгов;

обратить внимание на начисление налога на недвижимость, которое часто отражается в долге.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк Украины (НБУ) предлагает усложнить процесс закрытия физического лица – предпринимателя (ФЛП). В частности, хотят начать проверку информации об обороте средств и полноте уплаты налогов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!