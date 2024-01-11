Избежали уплаты налогов и обогатились на миллионы гривен: как компания в Украине "прокрутила" операцию

В Украине компания импортировала товары на 94,2 млн грн, но продала часть из них по цене, превышающей стоимость импорта более чем в 44 раза. Это свидетельствует о фиктивной операции с целью получения прибыли и налоговом мошенничестве.

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"Хотите дубленку по ценам от 507 до 694 грн за единицу? Добро пожаловать в ООО "Ат.", которое именно по такой цене импортировало изделий на 94,2 млн грн, позже продав часть дубленок в белую по цене, что в более чем 44 раза превышает стоимость импорта, а другие – за кэш. Излишне сообщать, что налоговая нагрузка гениев контрабанды составляет 0%", – сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Нардеп добавил, что схемный налоговый кредит остановлен, материалы передаются БЭБ (Бюро экономической безопасности Украины). "Общий кабинет таможни и налоговой работу продолжает. За время работы кабинета (5 месяцев) остановлено более 3,6 млрд схемного НДС", – добавил Гетманцев.

Ранее сообщалось, что схема уклонения от налогов посредством аудиокниг в чеках могла привести к неуплате в госбюджет Украины 176 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС). Речь идет о тех компаниях, которые использовали льготу на распространение украиноязычного контента, не являясь при этом продавцами бумажных и электронных книг или другого контента.

В частности, о крупных сетях по продаже электроники и бытовой техники. "Лишь 21% компаний, воспользовавшихся льготой, имеют соответствующий основной КВЭД. То есть занимаются деятельностью, связанной с распространением подобной продукции", – отметили в БЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине не будут вводить налог в 18% на все пополнения банковской карты. Эта информация – "сознательная или не сознательная пророссийская ИПСО", подобных планов нет.

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