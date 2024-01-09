Из-за взятки инспектора уволят руководство Киевской налоговой: за действия подчиненных будут отвечать начальники

И.о. начальника ГУ ГНС в Киеве Марина Твердохлеб и начальник акцизного направления Киевской налоговой Александр Мороз будут уволены. Увольнение произойдет из-за взятки инспектора акцизного отдела.

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Об этом 8 января на заседании Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике не под запись заявил председатель комитета Даниил Гетманцев. Как стало известно OBOZ.UA, он заявил, что согласен с позицией руководства налоговой по увольнению всей руководящей вертикали в городе Киеве в связи со взяткой инспектора акцизного отдела.

Эта практика в налоговой работает уже 2 года и, по мнению Гетманцева, единственно правильный подход. Еще 2 января сотрудники СБУ совместно с прокурорами Киевской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении главному государственному инспектору акцизного управления ГУ ГНС в Киеве по факту вымогательства и получения взятки в 150 тысяч гривен. Вероятно, речь идет о Сергее Гуменном, который требовал от владельца шести АЗС на территории Киева и области платить ему ежемесячно 6 тысяч долларов США.

Логика таких увольнений проста: если подчиненный берет взятки, то руководитель или неспособен организовать работу так, чтобы сделать невозможным коррупцию, или закрывает на это глаза и является фактически соучастником. Из-за взяток подчиненных уже уволили руководителей налоговых органов в Тернопольской, Кировоградской, Львовской, Житомирской и других областях.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине Государственная налоговая служба начисляет штрафы из-за ошибок в счетах. То есть налогоплательщик ошибочно посылает деньги, которые должен уплатить как один налог, на счет для другого налога. Верховный Суд такие штрафы признал незаконными, поскольку фактически налогоплательщик свои обязательства выполнил и уплатил в бюджет. Однако налоговиков позиция судей не останавливает.

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