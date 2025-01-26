Инвесторы в 'зеленую' энергетику получили от государства поддержку для развития генерации – эксперты

Украина в 2024 году выполнила ряд законодательных и регуляторных изменений для сектора возобновляемой энергетики, что позволит снизить риск накопления долгов перед инвесторами и будет стимулировать их строить новые энергомощности.

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Об этом говорится в аналитическом материале партнера юридической компании Asters Ярослава Петрова и старшей юристки Asters Екатерины Андарак.

"Можно уверенно сказать, что изменения 2024 года носили преимущественно положительный характер, приблизили украинское законодательство к требованиям ЕС и ввели на практике долгожданные механизмы развития рынков", - указывают эксперты.

По их словам, государство утвердило Нацплан по энергетике и климату, предусматривающий достижение не менее 27% доли зеленой энергетики к 2030 году, в стране были проведены зеленые аукционы, а также введены гарантии происхождения, которые будут поддерживать развитие отрасли ВИЭ.

Кроме того, эксперты отмечают, что в декабре прошлого года Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам установила тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго в размере 686,23 грн/МВт-ч, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.

"Это изменение важно, поскольку впервые за четыре года новый тариф учитывает почти весь объем специальных обязанностей НЭК "Укрэнерго", что поможет остановить накопление долгов НЭК "Укрэнерго" на рынке электроэнергии", - подчеркивают эксперты.

Они ожидают, что в 2025 году эффективность определенных механизмов будет улучшена, введенные изменения будут успешно работать, удовлетворяя потребности бизнеса и государства.

"Это станет ключевым фактором для восстановления экономики Украины и стабильного развития энергетического сектора в послевоенный период", – подчеркивают Петров и Андарак.

Как сообщалось ранее, долг компании "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику составляет 22,1 млрд грн. По данным ГП "Гарантированный покупатель", значительная задолженность остается не выплаченной за 2022 год – уровень расчетов составляет всего 62,2%.