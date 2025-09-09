Импорт автогаза в Украину установил годовой рекорд: что будет с ценами на АЗС

В августе импорт автогаза в Украину вырос на 28% и составил 88,7 тыс. т, что стало абсолютным рекордом года. Однако, несмотря на ожидаемое повышение оптовых цен, на АЗС стоимость автогаза пока останется стабильной. Ситуация объясняется тем, что на рынке сохраняется легкий профицит ресурса, и некоторые сети даже вынуждены сливать излишки в оптовый сегмент.

Видео дня

О рекордном импорте сообщает Enkorr, ссылаясь на данные консалтинговой группы "А-95". Согласно информации, поставки составили 88,7 тыс. т, что на 28% больше чем в июле.

Несмотря на рекорд, если сравнить с августом прошлого года, импорт сократился на 28,4%. Причина – прошлогодний аномальный рост закупок перед повышением акциза на LPG. Игроки рынка объясняют августовский всплеск сразу несколькими факторами:

небольшими переходящими остатками с июля;

ограниченным предложением внутренних производителей;

некоторым оживлением продаж на автозаправочных станциях.

"Мы не залиты до краев, но избыток есть", – признался один из трейдеров. Наибольший прирост пришел с западной границы, объем поставок с этого направления вырос на 76% к июлю и достиг 33 тыс. т. Причиной стало удешевление газа в Польше и возобновление нерегулярных железнодорожных отгрузок.

В августе Украина импортировала из Польши 5,4 тыс. т против всего 0,7 тыс. т в июле. Важным фактором стало восстановление железнодорожных поставок. 77% всех железнодорожных партий поступили из польского терминала. Цены на польско-украинской границе также снизились. В августе также отмечались новые и восстановленные направления:

Латвия: импорт американского пропана вырос в 9 раз, до 2 тыс. т;

импорт американского пропана вырос в 9 раз, до 2 тыс. т; Румыния: рост почти на треть, до 29,3 тыс. т (лидер – Bulmarket);

рост почти на треть, до 29,3 тыс. т (лидер – Bulmarket); Египет: +29% (6 тыс. т);

+29% (6 тыс. т); OMV Petrom (Румыния): +42%, до 3,6 тыс. т – наибольший объем с октября 2024 года;

+42%, до 3,6 тыс. т – наибольший объем с октября 2024 года; Греция: впервые с октября 2021-го поступила партия 1,4 т LPG алжирского происхождения.

В то же время импорт из Турции и Молдовы уменьшился на 31% и 54% соответственно. По словам основателя Sintonec LPG Михаила Шубана, в сентябре оптовые цены на газ могут вырасти на около 1 тыс. грн/т. Причина – повышение цен на пропан и бутан алжирской компанией Sonatrach, которая задает ориентиры для Средиземноморья.

Кроме того, участники рынка оценивают остановки на ремонт Мажекяйского НПЗ в Литве, что таковое может повлиять на поставки. Впрочем, на автозаправках существенных изменений не прогнозируют. Цены на АЗС останутся стабильными, поскольку на рынке сохраняется легкий профицит ресурса и некоторые сети даже вынуждены заливать излишки в оптовый сегмент.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы стали значительно реже устанавливать ГБО (газобаллонное оборудование), чем раньше – в июле только 1 229 авто, и экономия уменьшилась из-за высоких цен на газ. Тем не менее, при условии частых поездок газ все еще позволяет тратить на 200 грн меньше на каждые 100 км по сравнению с бензином.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!