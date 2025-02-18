IKEA готова снова открыться в Украине: есть два сценария возврата сети

Торговая сеть IKEA может вернуться в Украину уже к концу 2025 года. Причем магазины товаров для дома могут снова открыться даже до окончания войны.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall заявил Дмитрий Лашин. Впрочем, он отметил, что официальную дату возобновления работы позже сообщат в самой ИКЕА.

"Есть очень обнадеживающая информация, что это точно произойдет в этом году, но есть два сценария. Первый – в Украине прекратятся боевые действия, соответственно это произойдет очень быстро. Если боевые действия не прекращаются, открытие займет немного больше времени. Физически они уже готовы", – сказал Лашин.

О том, что ритейлер готовится к возвращению, свидетельствует ежедневная активность по физическому обновлению магазина, в частности клининг, частичный ремонт, замена вывески, вывоз старого товара и т.д. Кроме того, IKEA уже делает заказ для украинских производителей "на закупку достаточно широкой ассортиментной матрицы мебели", сообщила член правления Украинской ассоциации мебельщиков Оксана Донска.

Как известно, сеть приостановила работу в Украине с началом полномасштабного вторжения России в начале 2022 года, то есть через год после открытия своего первого физического магазина в Украине. Ранее в IKEA отмечали OBOZ.UA, что главным условием для возобновления работы является обеспечение безопасности сотрудников и клиентов.

"Наш главный приоритет при возобновлении работы магазина в Киеве – это безопасность наших сотрудников и клиентов. Нам также нужно обеспечить все другие операционные аспекты, включая поставки продуктов, чтобы мы могли обеспечить функциональность розничных или онлайн-магазинов. Пока мы не можем сказать, когда это будет", – отмечают в компании.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ноябре прошлого года IKEA окончательно покинула российский рынок – владелец шведского мебельного гиганта, компания Ingka Group, продала свой последний актив в стране-агрессоре. Покупателем актива стал бизнесмен Роберт Узилов.

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