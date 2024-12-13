График отключения света на 13 декабря: как долго не будет электроэнергии
В Украине 13 декабря графики отключения будут применяться с 06.00 до 21.00. При этом наиболее продолжительные отключения ожидаются с 08.00 до 19.00. В то время как промышленность будут отключать с 06.00 до 22.00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – говорится в сообщении "Укрэнерго".
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Что такое очереди отключений?
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения.
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключен в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничен в день;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничен в день (до 16).
В то же время "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "заморозили" тарифы на ряд коммунальных услуг - до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет, в частности, об электроэнергии, которую продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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