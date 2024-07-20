Государство должно расширить налоговые стимулы на ветровую энергетику – ЕБА

Государство должно расширить проголосованные в Верховной Раде налоговые изменения, направленные на возобновление и стимулирование строительства энергетических мощностей в Украине, еще и на оборудование для ветроэнергетики, говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

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"Несмотря на то, что принятие этих проектов Законов (№11258 и №11259) несло важную цель по усилению энергетической безопасности страны и стимулированию развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в результате проголосованные тексты не содержат соответствующие положения для развития отрасли ветроэнергетики", – говорят в ЕБА.

Там отмечают, что согласно принятым законопроектам основное оборудование, необходимое для построения ветроэлектростанций, не будет освобождено от налогообложения, как это требует существующая ситуация в энергетике страны.

В то же время, в ЕБА рассказывают, что по своей природе и технологии строительства ветроэлектростанции являются децентрализованными объектами электроэнергетики.

"Расстояние между ветротурбинами одной электростанции составляет обычно от 800 метров, что делает такие электростанции тяжелой и дорогостоящей целью для врага, так как поражение одной ветротурбины может привести к потере до 8 МВт мощности, в отличие от тепловых электростанций, где поражение одного объекта – это, часто, потеря от 200 МВт", – уточняют в ассоциации.

Учитывая вышесказанное, бизнес-сообщество ЕБА подчеркивает необходимость введения льгот и для развития ветровой энергетики Украины.

"Следует предусмотреть возможность и для стимулирования строительства ветроэлектростанций и развития ветровой генерации в стране путем включения соответствующих кодов в другие, как вариант, альтернативные законопроекты", – резюмировали в ЕБА.

Как сообщалось, 16 июля парламент проголосовал за законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену пошлин и начисление НДС на импорт энергетического оборудования в Украину. В то же время Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии усугубится.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.