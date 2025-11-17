Глава "Укрпочты" зарабатывает более полумиллиона в месяц: Смелянский заявил, что не имеет собственного жилья и авто

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский получает почти 600 тысяч гривен зарплаты в месяц, но не имеет собственного жилья в Украине и ведет скромный образ жизни. Он передвигается пешком, иногда пользуется служебным авто и арендует квартиру.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале"Прямая красная". Несмотря на высокую должностную ответственность, по его словам, он живет очень "скромно".

"А у меня ничего нет. Реально – я арендую квартиру в Киеве, у меня нет даже служебной машины", – заявил он. В Киеве арендует квартиру и ходит пешком, периодически пользуется служебными автомобилями, но собственного авто у него нет. Смелянский открыто рассказал, что его официальная зарплата в 2024 году составляла более 11,7 миллиона гривен до налогообложения – то есть около 600 тысяч гривен в месяц. Кроме основного оклада, он получает доплату 15% за работу с государственной тайной, но отказался от премии с начала войны.

Часть налогов (около 2,1 млн грн) уплачивается в США, где он является налоговым резидентом, еще более 2,3 млн грн – в Украине. В своем интервью Смелянский отметил, что на должности руководителя государственной компании важно показывать пример честной работы.

Он сравнивает свою позицию с предшественниками, ведь, по его мнению, формальные руководители с небольшими зарплатами, но дорогими авто и имуществом демотивируют работников и негативно влияют на репутацию госсектора. "Если руководитель честно работает, это значительно выгоднее для страны", – говорит он.

Гендиректор рассказал, что в его компании автоматизирована сортировка посылок: 24 центра запущены за 22 месяца даже во время войны, что обеспечивает 98% своевременной доставки. "Мы доставляем в Лондон за 3 дня, в Нью-Йорк – за 5-7, а в небольшие города Украины – за 2 недели", – отмечает Смелянский. Он отметил, что компания развивает новые технологии, в частности почтоматы, которые будут работать даже без мобильного приложения и сигнала связи, что является критически важным для работы в отдаленных районах и во время военных действий.

Смелянский также активно общается с общественностью через соцсети, отвечает на комментарии пользователей, реагирует на жалобы по доставке и лично контролирует логистику компании. Он считает, что такая открытость помогает развеять "фантомные боли" клиентов и повышает доверие к "Укрпочте".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" временно снизит тарифы на доставку посылок в Соединенные Штаты – даже несмотря на отмену беспошлинного ввоза дешевых товаров. Это сделает украинский экспорт еще более доступным в период праздничного сезона.

