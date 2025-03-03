Фигурант громкого расследования о выводе российских активов из-под санкций Шапран попался на лжи в декларации: что не указал

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило декларацию броварского бизнесмена Сергея Шапрана, который в обход санкций фактически завладел активами бизнес-империи россиянина Игоря Наумца "Юнигран". В декларации обнаружили недостоверные сведения на 193 на 200 млн грн.

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Шапран является не только владельцем Броварского алюминиевого завода, а и экс-депутатом Броварского горсовета от партии "За майбутнє". Именно декларацию, поданную перед сложением Шапраном мандата, и проверило НАПК, пишет "Радио Свобода". Документ был подан за 2023 год.

В декларации были найдены недостоверны сведения, отмечает издание. Такие действия содержат "признаки правонарушения по статье декларирования недостоверной информации", считают в НАПК.

По информации журналистов, заключение и материалы проверки НАПК уже должны были передать в Национальную полицию. В частности, по данным НАПК, Шапран не упомянул в своей отчетности:

автомобиль BMW M760LI, продавший в 2023-м году;

продавший в 2023-м году; автомобиль BMW X7, который его компания "Шапран Групп" сдавала в аренду его супруге.

Также выяснилось, что Сергей Шапран пополнил свои банковские счета на сумму 23 млн грн. Но проверка установила, что общая сумма, которую имела на тот момент семья, чтобы внести на счета, была примерно на 10 млн грн меньше.

Об этом бизнесмена ранее "Схемы" рассказали в своем расследовании – о том, как Сергей Шапран стал новым владельцем активов российского предпринимателя в Украине Игоря Наумца стоимостью в 1 млрд грн, несмотря на действие санкций СНБО и арест имущества.

В своей декларации Шапран отметил свои доли в компаниях, с помощью которых удалось вывести активы Наумца, но снизил их стоимость. Отдельно журналисты обратили внимание на указанные Сергеем Шапраном в декларации доли в компаниях "Юни Сервис", "Юни Люкс" и ООО "Юни Тул".

Согласно данным проверки НАПК, он указал стоимость по 2,5 млн грн в каждой фирме, хотя, согласно данным из Единого государственного реестра, речь идет о значительно больших суммах. Так, в "Юни Сервис" его доля оценивается в 90 млн грн, в "Юни Люкс" – 75 млн грн. Именно об этих компаниях-посредниках говорилось в расследовании: они помогли Шапрану стать новым владельцем активов подсанкционного российского бизнесмена Наумца.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Киевский апелляционный суд продолжает принимать решения в пользу Шапрана. Судьи уже сняли арест с активов "Юниграна", а теперь затягивают процессы, на которых должны быть приняты важные для защиты интересов государства решения.

В то же время СБУ в судебном порядке требует признать недействительными ряд договоров купли-продажи спецразрешений на пользование недрами. Эти разрешения – активы, принадлежавшие "Юниграну", которые де-факто перешли в руки Шапрана.

Также недавно журналисты узнали, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работать, несмотря на санкции и скандалы, под контролем нового теневого владельца. Фирмы из орбиты Шапрана за год в обход санкций реализовали продукции на сумму более полумиллиарда гривен, среди их клиентов были даже коммунальные предприятия.

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