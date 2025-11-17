Будут обыски и новая порция пленок: в НАБУ раскрыли, чего ждать от "дела Миндича"

Главный детектив по "делу Миндича" Александр Абакумов призвал всех задействованных в коррупционных схемах "Энергоатома" самостоятельно начать сотрудничать со следствием. Иначе, по его словам, НАБУ придет к ним с обысками. В то же время в самом НАБУ намекнули, что располагают намного большим количеством записанных разговоров фигурантов дела, чем было опубликовано.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: по словам Абакумова:

Добровольное сотрудничество со следствием таким компаниям "зачтется".

Все задействованные в коррупционных схемах "Энергоатома" контрагенты задокументированы.

"Посоветовал (Абакумов контрагентам. – Ред.) самим прийти в НАБУ. Говорит, что это будет приветствоваться следствием. Если нет, то альтернатива от детективов: "тогда мы идем к вам с обысками", – говорится в сообщении.

Сам же Абакумов на заседании временной следственной комисии по вопросам экономической безопасности по "МиндичГейту" (связанному с бизнесменом Тимуром Миндичем коррупционному скандалу в "Энергоатоме") намекнул: НАБУ имеет намного больше записанных разговоров фигурантов дела, чем было опубликовано на прошлой неделе.

"Мы опубликовали один разговор, а у нас он не один", – сказал Абакумов.

Один из фигурантов "сбежал" за границу

В то же время, рассказал Железняк, и.о. председателя правления "Энергоатома" Павел Ковтонюк оказался в заграничной командировке. По словам нардепа, тот "спрятался за главным бухгалтером и начальником отдела по предотвращению коррупции".

"Пришлось объяснить, что этот уровень представительства, мягко говоря, не соответствует масштабу коррупции на госпредприятии, который разоблачило НАБУ. Поэтому ждем Павла Ковтонюка (на заседании ВСК. – Ред.) в следующий раз", – рассказал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в части записей, опубликованных НАБУ и САП, Миндич обсуждал консервацию определенного строительства, в которое ежемесячно вливали сотни тысяч долларов. По данным расследователей, речь идет о роскошном коттеджном городке в Козине под Киевом, на возведении которого экс-министр единства Алексей Чернышов получал сотни тысяч наличными от "энергетического бэк-офиса" того же Миндича.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!