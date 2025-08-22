"Энергоатом" против "Укрэнерго": цены в тендерах "атомщиков" снова оказались выше

"НАЭК Энергоатом" продолжает системно закупать товары и услуги по более высоким ценам, чем, к примеру "Укрэненерго". Анализ смет двух крупнейших закупок этих компаний за один и тот же период показал значительную разницу в ценах, даже с учетом того, что стоимость доставки в обоих случаях была указана отдельно.

Данные предоставили "Наші гроші". Журналисты взяли за основу тендеры, объявленные в системе Prozorro на за неделю со 2 по 9 августа (всего – 58 тысяч закупок на общую сумму 14,44 млрд грн). Самыми большими подрядами энергокомпаний стали:

" Укрэнерго " – строительство ЛЭП в Одесской области за 622,64 млн грн;

"Энергоатом" – реконструкция подстанции за 64,53 млн грн.

Цены на отдельные позиции в этих тендерах и сравнили аналитики. Подозрительную разницу зафиксировали в стоимости не только материалов, но и работ. И это при том, что расценки на работу стройтехники сильно зарегулированы.

Сравнение цен на одинаковые материалы (без доставки)

Стройматериал, единица измерения "Энергоатом" "Укрэнерго" Суглинок, куб. м 980 грн 550 грн Щиты опалубки, кв. м 627 грн 385 грн Гвозди строительные, т 63 234 грн 44 354 грн

Сравнение стоимости одинаковых видов работ

Работа стройтехники, за машино-час "Энергоатом" "Укрэнерго" Тракторы на гусеничном ходу 846,91 грн 783,11 грн Экскаваторы одноковшовые 999,56 грн 924,97 грн

В одном из пунктов сметы "Энергоатома" цена соответствовала рыночной. Например, провод марки АС сечением 150/24 мм закупался по 198 грн за килограмм, что соответствует прайсу поставщика. Однако в смете "Укрэнерго" провод чуть большего сечения АС 240/32 мм стоил 132 грн за килограмм, то есть в полтора раза дешевле.

Кроме того, значительную часть сметы "Энергоатома" (почти 20 млн грн) составляло комплектное распределительное устройство польского производства. Журналисты отмечают, что без доступа к коммерческой информации невозможно определить адекватность этой цены. Это может свидетельствовать о попытке "зашить" дополнительную маржу в стоимость сложного оборудования, что не так очевидно для проверки, как цены на базовые материалы.

Топ-10 крупнейших закупок на Prozorro за неделю

1. "Укрэнерго" – 622,64 млн грн

Предмет сделки – работы по второму пусковому комплексу Нового строительства ЛЭП 330 кВ Новоодесская-Арциз, Одесская область (инв. № новый) II очередь ЛОТ №2 (на участке опор №№ 100 – 304А) согласно проекту "Новое строительство ЛЭП 330 кВ Новоодесская-Арциз, Одесская область" (инв. № новый). II очередь. Корректировка (дополнительные работы).

– работы по второму пусковому комплексу Нового строительства ЛЭП 330 кВ Новоодесская-Арциз, Одесская область (инв. № новый) II очередь ЛОТ №2 (на участке опор №№ 100 – 304А) согласно проекту "Новое строительство ЛЭП 330 кВ Новоодесская-Арциз, Одесская область" (инв. № новый). II очередь. Корректировка (дополнительные работы). Подрядчик – ООО "Структум".

2. ГП МОУ "Государственный оператор тыла" – 498,36 млн грн

Предмет сделки – топливо дизельное ДП-Л-Евро5-В0.

– топливо дизельное ДП-Л-Евро5-В0. Подрядчик – "Укрнафта".

3. ГП МОУ "Государственный оператор тыла" – 317,5 млн грн

Предмет сделки – наушники специальные (Вид 1 – 2, Тип 1 – 2, комплектность КШ).

– наушники специальные (Вид 1 – 2, Тип 1 – 2, комплектность КШ). Подрядчик – ООО "Мик".

4. ГП МОУ "Государственный оператор тыла" – 236,72 млн грн

Предмет сделки – топливо дизельное ДП-Л-Евро5-В0.

– топливо дизельное ДП-Л-Евро5-В0. Подрядчик – ООО "ОККО-Экспресс".

5. Совместное Украинско-Американское Предприятие "Укркарпатойл Лтд" (Як Тов) – 230 млн грн

Предмет сделки – операционные услуги ПАО "Укрнафта" по добыче нефти.

– операционные услуги ПАО "Укрнафта" по добыче нефти. Подрядчик – "Укрнафта".

6. Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского городского совета – 195,03 млн грн

Предмет сделки – аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт).

– аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт). Подрядчик – ООО "Юниклойд".

7. КП "Информатика" КГГА – 193,56 млн грн

Предмет сделки – оборудование для управления наружным освещением.

– оборудование для управления наружным освещением. Подрядчик – ГП "Хидден" ООО "Хидден Энерджи".

8. "Оператор Газотранспортной Системы Украины" (ОГТСУ) – 158,4 млн грн

Предмет сделки – регуляторы давления газа.

– регуляторы давления газа. Подрядчик – ООО "Эмерсон".

9. Циркуновский сельский совет – 134,65 млн грн

Предмет сделки – новое строительство сооружения двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия на территории Коммунального Учреждения "Циркуновский Лицей Циркуновского Сельского Совета Харьковской Области" по адресу: улица Соборная, дом 32, село Циркуны, Харьковский район, Харьковская область.

– новое строительство сооружения двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия на территории Коммунального Учреждения "Циркуновский Лицей Циркуновского Сельского Совета Харьковской Области" по адресу: улица Соборная, дом 32, село Циркуны, Харьковский район, Харьковская область. Подрядчик – ООО "Форумбуд".

10. Ощадбанк – 134,28 млн грн

Предмет сделки – добровольное медицинское страхование работников АО "Ощадбанк".

– добровольное медицинское страхование работников АО "Ощадбанк". Подрядчик – ЧАО "Страховая Компания "Вусо".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году значительную часть публичных средств в Украине потратили с нарушениями. Речь идет о 217,5 млрд из 3,7 трлн грн государственного финансирования бюджетных программ, которое за год проверила Счетная палата. Весомой частью этих средств является прямая бюджетная поддержка со стороны международных партнеров.

