Две крупные страны ЕС приняли неожиданное решение по СПГ из РФ: кто отказался слезать с "газовой иглы"

Франция и Бельгия отказываются поддержать план Еврокомиссии по запрету поставок российских энергоресурсов. Два крупнейших в Европейском Союзе (ЕС) покупатели российского сжиженного природного газа (СПГ) требуют дополнительных гарантий относительно экономических и правовых последствий этого шага.

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Как сообщает POLITICO, министр энергетики Франции Марк Ферраччи заверил, что его страна предпочитает поиск альтернативных поставок. А власти Бельгии хотят получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать какое-либо решение.

"Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации... которая уже обсуждается", – заявил Ферраччи, имея в виду план по замене российского топлива газом из Катара.

В противовес им третья и четвертая страны по объемам потребления российских энергоресурсов – Испания и Нидерланды – открыто заявили о готовности поддержать будущее решение. Оно предусматривает полный запрет на заключение газовых контрактов с РФ, а именно краткосрочные закупки - в этом году, и долгосрочные контракты – до 2027 года. Это поможет странам избежать контрактов, которые обяжут их покупать российский СПГ годами.

СМИ называют привлечение именно всех четырех стран решающим в принятии окончательного решения в следующем месяце. Две другие страны, известные своей привязанностью к российским углеводородам – Венгрия и Словакия – могут попытаться сорвать запрет.

Это происходит на фоне многочисленных призывов со стороны политиков и энергетических экспертов вернуться к российскому газу и нефти после завершения войны в Украине. Их позицию можно понять, учитывая высокие счета за электроэнергию в Европе и трудности в экономике ЕС.

Именно поэтому привлечение крупнейших импортеров российских энергоресурсов станет мощным сигналом: в 2024 году упомянутые четыре страны потратили более 6 млрд евро на импорт 16,77 млн тонн российского СПГ. Это 97% от общего импорта ЕС и более половины всего СПГ, экспортированного Россией.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2024 году ЕС в целом заплатил России 23 млрд евро за энергоносители – несмотря на значительное сокращение их потребления. При этом в ЕС все еще намерены полностью отказаться от российских ресурсов, однако на это уйдут годы.

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