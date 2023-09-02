ДТЭК за неделю увеличил мощность энергосистемы на 390 МВт

ДТЭК Энерго досрочно добавил к надежности украинской энергосистемы очередные до 200 МВт мощности.

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Об этом сообщили в компании.

Там отметили, что в разгар подготовки к отопительному сезону энергетики ДТЭК Энерго возвращают после капитального ремонта еще один энергоблок одной из теплоэлектростанций компании.

"Это уже второй энергоблок, который в течение недели энергетики компании добавили к мощностям украинской энергосистемы. В этот раз – досрочно", – уточняется в сообщении.

Там напомнили, что в дни летних пиков, когда из-за жары потребление электроэнергии держалось на максимальных отметках, возврат другого энергоблока ТЭС ДТЭК Энерго после ремонта прибавил к мощности энергосистемы дополнительные до 190 МВт.

"Таким образом, только за последние несколько дней украинская энергосистема укрепилась дополнительными до 390 МВт мощностей", – подчеркнули в компании.

Ранее в компании заявляли, что по итогам этого года ДТЭК планирует инвестировать около 11 млрд грн в подготовку и прохождение отопительного сезона.