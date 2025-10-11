Дежавю для инвесторов "Укрбуда"? "Киевгорстрой" объявил о плане реструктуризации долгов

"Киевгорстрой" объявил о разработке плана реструктуризации задолженностей перед подрядными организациями. Заявленная цель – стабилизировать финансовое положение компании и возобновить работы на замороженных строительных площадках. Речь идет о 24 объектах более чем на 500 тыс. квадратных метров.

О планах сообщила пресс-служба "Киевгорстроя". В частности, председатель набсовета компании Владислав Андронов отметил, что средства, которые будут привлечены от дополнительной эмиссии акций, должны быть использованы для восстановления основной деятельности компании и приоритетно направлены на строительство жилых комплексов.

Подобные меры вызывают ассоциации с ситуацией, сложившейся в свое время вокруг скандального застройщика. Дело в том, что "Киевгорстрой" до сих пор не может достроить объекты, переданные ему от "Укрбуда". В компании объясняли, что причиной стал значительный дефицит финансирования, около 2 млрд грн.

Главным акционером "Киевгорстроя" является город. Их бюджета выделяются средства на увеличение уставного капитала компании, но для полного восстановления работ, по заявлениям компании, их все равно недостаточно.

Теперь в "Киевгорстрое" заявляют, что механизм реструктуризации является "необходимым шагом для финансового оздоровления". Там утверждают, что он позволит направлять средства на возобновление строительства, а не на погашение старых долгов. В компании при этом подчеркнули, что генеральные подрядчики готовы к переговорам и возобновлению работ после согласования условий реструктуризации.

На данный момент на балансе "Киевгорстроя" находится 24 строительные площадки, на которых возведено более 120 жилых домов разной степени готовности. Общая площадь незавершенных объектов превышает 548 тысяч квадратных метров.

Несмотря на заявления о финансовом оздоровлении, ситуация, когда крупнейший застройщик вынужден объявлять о реструктуризации долгов перед подрядчиками, имеет тревожное сходство с этапом, который предшествовал коллапсу "Укрбуда" и последующей передаче его проблемных объектов в управление уже самого "Киевгорстроя".

Так, еще в июне 2020 года Кабинет министров обязал "Киевгорстрой" взять на себя достройку 18 ЖК, ранее принадлежавших государственной корпорации "Укрбуд". Работы на этих объектах были заморожены из-за масштабных финансовых проблем "Укрбуда" и обвинений в хищении средств, вложенных примерно 13 тысячами семей.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году "Киевгорстрой", успел ввести в эксплуатацию 10 из 18 ЖК. А уже в марте 2023 года компания обратилась к КГГА с просьбой выделить 1 млрд гривен, заявив, что для полного завершения всех проектов "Укрбуда" не хватает 1,7 млрд гривен (с учетом инфляции и роста цен на материалы).

Получить эти средства из городского бюджета в 2023 году помешало журналистское расследование. В мае 2023 года издание Bihus.Info обнародовало данные о том, что "Киевгорстрой" мог выплачивать миллиарды гривен фирмам, приближенным к руководству компании.

Впрочем, временная контрольная комиссия Киевсовета в декабре 2023 года не выявила нарушений в работе "Киевгорстроя" и рекомендовала увеличить его уставной капитал за счет городского бюджета.

В октябре 2024 года Киевсовет принял решение о дофинансировании "Киевгорсторя" путем выкупа "дополнительных" акций за счет городского бюджета и снова обратился к Кабмину за компенсацией 2,56 млрд грн. Размещение акций продлится с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

"Киевгорстрой" представил несколько "сценариев" достройки, согласно которым компании нужно выделить от 10,2 млн до 272,4 млн долл., чтобы покрыть дефицит. Эксперты называли эти сценарии "мифическими", поскольку такое финансирование из госбюджета в условиях войны маловероятно.

При этом в том же 2024 стало известно, что "Киевгорстрой" оставил десятки тысяч семей без жилья, оставив недостроенными жилые комплексы, в которые инвестировали более 40 тысяч украинцев. Причем к некоторым ЖК даже нельзя применить слово "недостроенный", поскольку работы там так и не начались.

Инвесторы "Укрбуда" и "Киевгорстроя" выходили на масштабные митинги. Они протестовали из-за затягивания строительства жилых комплексов, в частности ЖК "Курнатовский" в Днепровском районе столицы.

