Действующие прайс-кэпы разрушают доверие инвесторов к рынку – эксперт ICC Ukraine

Рынок электроэнергии должен быть предсказуемым и стабильным, чтобы участники могли оценить риски и рассчитать окупаемость инвестиций. Однако постоянное вмешательство государства через ценовые ограничения лишает его рыночной логики.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

"Рынок должен быть предсказуемым и стабильным, чтобы можно было оценить риски и рассчитать окупаемость. Но когда на нем постоянно действуют ПСО, ценовые ограничения, различные price caps – это уже не рынок. Государство должно выполнять только регуляторную функцию, а не управлять хозяйственной деятельностью предприятий", – подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что так называемые price caps остаются постоянным предметом споров между производителями и крупными потребителями еще с 2019 года.

"Да, это уже классика — дискуссия между крупными потребителями и производителями, которая тянется еще с 2019 года. И пока правила меняются каждый сезон, доверия к рынку не будет", – отметил Трохимец.

Он также раскритиковал распространенную аргументацию участников рынка, которые пугают последствиями отмены прайс-кэпов.

"Как только поднимется цена на рынке, мы обанкротимся, и тысячи людей окажутся на улице! Эти фразы энергетики слышат годами. Но ни один не обанкротился, и никто не оказался на улице", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, вместо реальной либерализации происходит имитация постепенных изменений.

"Производители приходят с "предложением": снимите прайс-кэпы, то есть ограничение цены на рынке. Мы же, мол, не можем работать. И всегда сводится к тому, что давайте хотя бы немного поднимем. И вот на заседаниях НКРЭКУ говорят: "Это постепенная либерализация рынка". А я отвечаю: это как постепенное ослабление удавки. Мы как бы отпускаем, но не знаем, — жертва выживет или нет", – отметил Трохимец.

Напомним, в ежегодном докладе Европейской комиссии "Пакет расширения" говорится, что Украина должна продолжить постепенную отмену ценовых ограничений на электроэнергию во всех сегментах рынка. Документ был обнародован 4 ноября в Брюсселе.

Журнал Энергобизнес (https://e-b.com.ua/mi-liberalizujemo-rinok-yak-znimajemo-zasmorg-povilno-shhob-zertva-ne-zadixnulasya-8488)