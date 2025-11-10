Что надо сделать в каждом доме перед отключениями света: эксперты дали советы украинцам

Россия активизировала удары по энергетической инфраструктуре, из-за чего эксперты прогнозируют все более частые и долгие отключения электроэнергии зимой. Поэтому населению следует готовиться к новым реалиям – делать запасы еды, воды и медикаментов, зарядить накопители энергии, а также утеплить дом.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Чтобы холод и темнота не застали врасплох, следует придерживаться ряда простых советов.

Сделайте запас еды

3 литра питьевой воды на человека в сутки.

на человека в сутки. 10-12 технической воды (хранить в темном прохладном месте).

(хранить в темном прохладном месте). Еда с длительным сроком хранения (крупы, консервы, сублимированные продукты, орехи, сухофрукты, шоколад, продукты, требующие варки) – на несколько дней.

Аптечка и документы

Лекарства постоянного потребления и базовые средства от простуды.

и базовые средства от простуды. Копии документов (паспорт, ИНН, медсправки) в водонепроницаемом пакете.

Наличные и связь

Иметь запас наличных на 7-14 дней разными купюрами.

разными купюрами. Запишите важные контакты на бумаге и расскажите детям, где хранятся эти записи.

Свет и заряд

Фонарики, лампы на батарейках, свечи.

Светоотражатели для одежды, светящиеся ошейники – для безопасности в темноте.

Павербанки и зарядные станции (должны быть заряженными).

Радио на батарейках.

Утепление дома

Проверьте окна . В рамках не должно быть трещин, а если они есть – следует установить уплотнители, а стыки стекла и рамы обработать герметиком. Для современных стеклопакетов – проверьте плотно ли закрываются, если же нет – надо вызвать мастеров для регулировки.

. В рамках не должно быть трещин, а если они есть – следует установить уплотнители, а стыки стекла и рамы обработать герметиком. Для современных стеклопакетов – проверьте плотно ли закрываются, если же нет – надо вызвать мастеров для регулировки. Добавьте теплоизоляцию . Наклейте на окна теплоизоляционную пленку. А если под подоконником есть щели – их следует заполнить монтажной пеной.

. Наклейте на окна теплоизоляционную пленку. А если под подоконником есть щели – их следует заполнить монтажной пеной. Усильте эффект отопления. Следует установить теплоотражающие экраны за батареей, а также отодвинуть мебель от радиаторов и убрать длинные шторы, чтобы не блокировать тепло.

Утеплите двери. Обработайте щели между дверью и стеной уплотнителем.

Избавьтесь от "холодных углов". Если угол комнаты промерзает, изолируйте его пенополистирольными листами или гипсокартоном.

Позаботьтесь об общих помещениях.

Проверьте окна в подъезде, при необходимости утеплите или обработайте герметиком.

Утеплите трубы в подвалах и на крыше. Если возможно – замените стальные на полипропиленовые.

Если вы живете в многоквартирном доме – эффективнее утеплять всю площадь фасада. При необходимости – отремонтируйте и утеплите крышу.

Источники тепла

Грелки : электрические, водяные, каталитические или химические.

: электрические, водяные, каталитические или химические. Генераторы используйте только на открытом воздухе, не ближе чем 6 м к окнам.

используйте только на открытом воздухе, не ближе чем 6 м к окнам. Не используйте газовую плиту для обогрева.

Обязательно купите огнетушитель и по возможности приобретите детектор угарного газа.

Как приготовить еду без света

Туристическая плитка или горелка : выбирайте только сертифицированные модели, используйте в помещении с вентиляцией или на балконе.

: выбирайте только сертифицированные модели, используйте в помещении с вентиляцией или на балконе. Сухое топливо – удобный вариант для экстренных условий.

– удобный вариант для экстренных условий. Термос – сохранит тепло блюд и напитков в течение нескольких часов.

– сохранит тепло блюд и напитков в течение нескольких часов. Советуем иметь несколько термосов и заранее заливать в них кипяток, чтобы иметь запас горячей воды для чая, каши или быстрых супов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в ближайшие недели отключения света могут достигать 8-12 часов в сутки из-за уничтожения Трипольской и Змиевской ТЭС и повреждения подстанций, передающих электроэнергию от атомных станций. В Киеве и центральных областях возможен переход к двум, а затем и одной очереди отключений, но только при условии теплой зимы и отсутствия новых массированных атак.

