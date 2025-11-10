Что надо сделать в каждом доме перед отключениями света: эксперты дали советы украинцам
Россия активизировала удары по энергетической инфраструктуре, из-за чего эксперты прогнозируют все более частые и долгие отключения электроэнергии зимой. Поэтому населению следует готовиться к новым реалиям – делать запасы еды, воды и медикаментов, зарядить накопители энергии, а также утеплить дом.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Чтобы холод и темнота не застали врасплох, следует придерживаться ряда простых советов.
Сделайте запас еды
- 3 литра питьевой воды на человека в сутки.
- 10-12 технической воды (хранить в темном прохладном месте).
- Еда с длительным сроком хранения (крупы, консервы, сублимированные продукты, орехи, сухофрукты, шоколад, продукты, требующие варки) – на несколько дней.
Аптечка и документы
- Лекарства постоянного потребления и базовые средства от простуды.
- Копии документов (паспорт, ИНН, медсправки) в водонепроницаемом пакете.
Наличные и связь
- Иметь запас наличных на 7-14 дней разными купюрами.
- Запишите важные контакты на бумаге и расскажите детям, где хранятся эти записи.
Свет и заряд
- Фонарики, лампы на батарейках, свечи.
- Светоотражатели для одежды, светящиеся ошейники – для безопасности в темноте.
- Павербанки и зарядные станции (должны быть заряженными).
- Радио на батарейках.
Утепление дома
- Проверьте окна. В рамках не должно быть трещин, а если они есть – следует установить уплотнители, а стыки стекла и рамы обработать герметиком. Для современных стеклопакетов – проверьте плотно ли закрываются, если же нет – надо вызвать мастеров для регулировки.
- Добавьте теплоизоляцию. Наклейте на окна теплоизоляционную пленку. А если под подоконником есть щели – их следует заполнить монтажной пеной.
- Усильте эффект отопления. Следует установить теплоотражающие экраны за батареей, а также отодвинуть мебель от радиаторов и убрать длинные шторы, чтобы не блокировать тепло.
- Утеплите двери. Обработайте щели между дверью и стеной уплотнителем.
- Избавьтесь от "холодных углов". Если угол комнаты промерзает, изолируйте его пенополистирольными листами или гипсокартоном.
- Позаботьтесь об общих помещениях.
- Проверьте окна в подъезде, при необходимости утеплите или обработайте герметиком.
- Утеплите трубы в подвалах и на крыше. Если возможно – замените стальные на полипропиленовые.
- Если вы живете в многоквартирном доме – эффективнее утеплять всю площадь фасада. При необходимости – отремонтируйте и утеплите крышу.
Источники тепла
- Грелки: электрические, водяные, каталитические или химические.
- Генераторы используйте только на открытом воздухе, не ближе чем 6 м к окнам.
- Не используйте газовую плиту для обогрева.
- Обязательно купите огнетушитель и по возможности приобретите детектор угарного газа.
Как приготовить еду без света
- Туристическая плитка или горелка: выбирайте только сертифицированные модели, используйте в помещении с вентиляцией или на балконе.
- Сухое топливо – удобный вариант для экстренных условий.
- Термос – сохранит тепло блюд и напитков в течение нескольких часов.
- Советуем иметь несколько термосов и заранее заливать в них кипяток, чтобы иметь запас горячей воды для чая, каши или быстрых супов.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в ближайшие недели отключения света могут достигать 8-12 часов в сутки из-за уничтожения Трипольской и Змиевской ТЭС и повреждения подстанций, передающих электроэнергию от атомных станций. В Киеве и центральных областях возможен переход к двум, а затем и одной очереди отключений, но только при условии теплой зимы и отсутствия новых массированных атак.
