Член правления Нацбанка Олейник продолжает инвестировать в долларовые активы: гривневые почему-то не выбирает

Руководство Национального банка Украины продолжает активно инвестировать в активы, номинированные в иностранной валюте. О новых вложениях перед НАПК (Нацагентством по предотвращению коррупции) 22 ноября отчитался заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник, ответственный за банковский надзор, финмониторинг и другие направления работы регулятора.

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Он уже был героем публикаций OBOZ.UA, к тому же мы отслеживали вложения его коллег и последних пяти глав Нацбанка, чтобы сравнить их публичную и реальную позицию касательно инвестиций.

Так, 22 ноября Дмитрий Олейник сообщил НАПК о покупке 9 облигаций внутреннего государственного займа номинальной стоимостью 41,3 тыс. грн каждая на общую сумму 372,1 тыс. грн. Приобретение прошло через Универсалбанк (monobank) накануне 14 ноября.

Номинальная стоимость каждой бумаги за 41,3 тыс. грн доказывает, что инвестиция состоялась в гособлигации, номинированные в долларе. Его официальный курс на 14 ноября (дата покупки) составил именно 41,3 грн/долл.

Согласно предварительному отчету Олейника перед НАПК, 372,1 тыс. грн – это сумма погашения ОВГЗ, полученная в тот же день (14 ноября) в рамках погашения гособлигаций. То есть член правления Нацбанка получил выплату по старым бумагам и приобрел новые – с привязкой не к нацвалюте, гривне, а к американскому доллару.

На момент публикации этого материала в приложении упомянутого monobank (Универсалбанк) предлагается четыре разных выпуска гривневых ОВГЗ:

доходность 15,5% годовых с погашением 18 марта 2026;

доходность 15,3% годовых с погашением 29 апреля 2026;

доходность 15,3% годовых с погашением 20 мая 2026;

доходность 15,9% годовых с погашением 7 апреля 2027 года.

Валютных гособлигаций – всего два вида:

в долларе по доходности 4,2% годовых с погашением 4 декабря 2025;

в евро при доходности 2,2% годовых с погашением 15 мая 2025 года.

Как известно, все виды ОВГЗ имеют общую налоговую льготу – с них не взимается 18% налога с доходов физлиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. Эти 19,5% банки автоматически взимают с доходов населения, которые люди получают по всем видам депозитов.

Несмотря на большую доходность и большую продолжительность гривневых ОВГЗ, замглавы НБУ Дмитрий Олейник почему-то выбрал "более короткие" долларовые гособлигации.

Во время последней пресс-конференции регулятора, 31 октября 2024 года, председатель Национального банка Андрей Пышный в очередной раз отметил, что инвестиции в гривневые ОВГЗ остаются конкурентоспособными и выгодными для инвесторов. Также он отметил, что их доходность больше текущей инфляции в Украине (9,7% по итогам 2024 года, по текущему прогнозу НБУ), а ситуация на валютном рынке стабильная и контролируемая НБУ. Пышный заверил инвесторов, в том числе и частных, в выгодности инвестиций в гривневые активы.

Однако подчиненный господина Пышного, его заместитель Дмитрий Олейник, уже через две недели не прислушался к этой рекомендации. По каким именно причинам – неизвестно. OBOZ.UA направило официальный запрос по этому вопросу к руководству Нацбанка.

К тому же предпочитаем выяснить, возникает ли конфликт интересов у членов правления НБУ во время частных инвестиций, поскольку все семеро топ-менеджеров регулятора имеют доступ к инсайдерской информации, банковской тайне, регулярно участвуют в совещаниях, на которых подается внутренняя информация о реальном состоянии валютного. рынка, гривны и обсуждаются планы по коррекции/изменению денежно-кредитной политики не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе.

В правление Национального банка входят:

Великолепный Андрей Григорьевич; Рожкова Екатерина Викторовна; Гелетий Юрий Игоревич; Матушка Ярослав Васильевич; Николайчук Сергей Анатольевич; Олейник Дмитрий Игоревич; Шабан Алексей Владимирович.

Ответы Нацбанка на запрос будут представлены вниманию читателей OBOZ.UA в полном объеме.

В октябре OBOZ.UA уже писал о 8 раундах инвестиций господина Олейника в ОВГЗ: только один из них был номинирован в украинской валюте почти на 600 тыс. грн, а остальные в долларе и евро на 7,8 млн грн. То есть валютные вложения составили 92,9% от всех, а гривневые – всего 7,1%.

Это показывает, что господин Олейник вложил в гособлигации больше прошлогодней зарплаты в Нацбанке, которая составляла, согласно собственному отчету, 6,3 млн грн. А также больше зарплаты в Офисе президента, о которой он сообщил в НАПК за 2022 год в размере 832,4 тыс. грн (от Государственного управления делами). Возможно, эта информация заинтересует налоговые органы и Нацагенцию по предотвращению коррупции, которая время от времени проводит проверки по представленным отчетам.