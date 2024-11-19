Замглавы Нацбанка Шабан заявил солидную инвестицию в валютные гособлигации – более 80% годовой зарплаты и вообще предпочитает вкладываться в наличный доллар и евро

Топ-менеджеры Национального банка продолжают инвестировать в валютные активы. Редакция интернет-издания OBOZ.UA уже писала, как заместитель главы НБУ (член правления) Дмитрий Олейник вкладывается в ценные бумаги номинированные в долларе и евро, а теперь о том же официально отчитался другой заместитель руководителя Нацбанка Алексей Шабан, отвечающий за платежное направление и систему наличного обращения регулятора Прослеживается определенный тренд в верхушке НБУ.

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Шабан – человек профессиональный, работает в отечественной банковской системе более 27 лет (24 из них – в ПриватБанке, начинал еще до его национализации), да и в НБУ с августа 2020 года, поэтому, наверное, не делает нелепых инвестиционных шагов. Но почему-то этой осенью вкладывается в гособлигации, номинированные не в гривне, а в евро.

Он отчитался перед НАПК (Нацагентством по предотвращению коррупции) о покупке 10 сентября 2024 103 штук ОВГЗ (облигаций государственного займа) номинальной стоимостью 45383 каждая. Именно такой официальный курс гривна/евро НБУзафиксировал на эту дату – 45,383 грн/евро, так что в валюте инвестиций можно не сомневаться.

Очень солидная инвестиция – это 82% всей официальной зарплаты Алексея в Национальном банке за весь 2023 год согласно годового отчета в НАПК. Член правления НБУ сообщил, что получил за свой труд в Нацбанке в прошлом году 5,7 млн грн, то есть около 474 тыс. грн в месяц. Кроме зарплаты НБУ уплатил за Шабана 167,8 тыс. грн взносов в корпоративный пенсионный фонд регулятора и выплатил ему 71,2 тыс. грн прибыли с этих взносов.

Также замглавы НБУ сообщил, что заработал процентов на собственных банковских вкладах на общую сумму 1,4 млн грн, больше всего – на 630 тыс. грн – в ТАСкомбанке, принадлежащем экспредседателю Нацбанка, политику и бизнесмену Сергею Тигипко.

Из отчета чиновника ясно, что его супруга работает в государственном ПриватБанке, где за 2023 год получила зарплаты на 1,1 млн грн и 4,1 тыс. грн страховых взносов. Она заработала в прошлом году процентов от банковских вкладов и ОВГЗ на 611 тыс. грн. А также получила от Министерства финансов погашение ранее приобретенных гособлигаций на 3,8 млн грн.

Как и его коллеги по НБУ, Алексей не хочет полностью полагаться на гривну и отечественную банковскую систему, которую собственно и контролирует его учреждение. В 2023 году значительное состояние, согласно данным НАПК, сформировал в иностранных валютах, причем в наличных – €223 тыс. и $10 тыс., а его жена из ПриватБанка – €22 тыс. и $25 тыс.

Немалые валютные накопления у Алексея и на банковских счетах – €56,5 тыс. и $64 тыс. В целом (вместе с кэшем) в инвалюте Шабан накопил €279,5 тыс. и $74 тыс., по текущему официальному курсу НБУ это 15,4 млн. грн. Гривневых средств, которые у него задекларированы только на счетах, меньше в 1,7 раза – всего на 9,3 млн грн.

Жена нацбанковца Наталья Шабан собрала на валютных счетах $46,6 тыс. и €42,7 тыс., то есть вместе с наличными инвалюты на $71,6 тыс. и €64,7 тыс. Это в пересчет на гривну сейчас 5,8 млн грн . Ровно вдвое меньше заявлено на гривневых счетах Натальи – всего 2,9 млн. грн.

В своем ПриватБанке госпожа Шабан имеет два счета (гривневый и долларовый), а еще шесть у его конкурентов – Универсалбанка (monobank) и Абанка, где содержит наибольшую часть сбережений. Кроме того, Наталья Шабан сообщила о приобретении 17 октября 2023 года 113 гособлигаций номинальной стоимостью каждого в 36,3 тыс. грн, то есть в долларах на общую сумму 4,1 млн грн.

Автомобиль в семье Шабанов один – это Mercedes-Benz E200 CGI за 535 тыс. грн 2011 сборки, приобретенный новым. Но машиномест два (в собственности и аренде) – в Днепре и Киеве. Квартир три: две в Днепре (66,3 кв.м. и 113,5 кв.м.) и одна в Киеве (85,6 кв.м.).

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальный банк отказался сообщить, при каких условиях отменит или продлит свой запрет на проведение украинцами p2p-переводов на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года сроком на полгода – до 31 март 2025 года.

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