Чиновники попытались объяснить, почему отдали фирме нардепа миллионы за чтение новостей: цены взлетели, а договор переписали задним числом

Фирма нардепа от "Слуги народа" Александра Мариковского, несмотря на ряд критических публикаций, получит за мониторинг новостей в 2025-м более 12,2 млн грн. Вместе с миллионами гривен аналитики, работающие в компании парламентария, получили и реальное влияние на власть: именно они оценивают настроения в СМИ и иногда крайне субъективно описывают публикации в медиа.

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Задним числом уже после скандалов соглашение между "Медиатекой" Александра Мариковского и государственным предприятием переписали. Однако кардинально на ситуацию это не повлияло. OBOZ.UA обратился к тем, кто отвечает за расходование бюджетных средств на мониторинг СМИ. Мы спросили, по какой причине за год стоимость услуг "Медиатеки" выросла аж на 4,1 млн грн (в 2024-м даже за большее количество отчетов заплатили 8,1 млн грн).

Чиновники озвучили несколько вариантов ответов. Один из которых предполагает, что сотрудники госпредприятия и профильного министерства умеют так четко прогнозировать будущее, что готовы платить больше за услуги по мониторингу, ведь убеждены, что журналисты напишут о них больше новостей. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA

Чиновники объяснили, почему увеличили цены для "Медиатеки". Ответы удивляют

После серии публикаций о значительном росте стоимости мониторинга СМИ для государства OBOZ.UA обратился в Министерство культуры и стратегических коммуникаций, а также в государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" (именно оно платило "Медиатеке") с вопросом о причинах такого резкого изменения цены.

Ответы чиновников удивили. В ГП заявили, что решение увеличить цену "вызвано ростом объемов работ, необходимостью применения высокотехнологичных решений, современного программного обеспечения, а также инфляционными факторами". Ответ прислали от имени и.о. гендиректора предприятия Анатолия Стельмаха.

Издание OBOZ.UA отправило еще один запрос с просьбой уточнить, какие же именно новые технологические решения внедрены, исходя из какой аналитики пришли к выводу о росте стоимости этих решений, а также какие именно объемы работы выросли.

В уточнении мы привели пример подорожания услуги "Социология, в том числе отчет, содержащий сравнение медийного влияния". Это одна из целого ряда услуг. Подорожало все. Но конкретно эта услуга за год выросла в цене с 120 тыс. до 450 тыс. грн. И тут оказалось, что после ряда скандалов, "задним числом" подписали дополнительный договор – в котором "дописали" количество услуг по проведению "социологии". Если раньше государство покупало в год одно такое исследование, то сейчас – аж четыре.

Рост количества услуг уже после подписания договора (с помощью дополнительного соглашения) может произойти только для корректировки цены. Вероятно, после скандальных публикаций чиновники приняли решение пересмотреть договор.

Тендер объявили еще в январе, а подписанный договор с "Медиатекой" опубликовали 3 марта. Дополнительный договор подписали уже 30 марта.

Однако даже после этого остался целый ряд вопросов, потому что за год подорожали почти все услуги, а не только "социология", которая в результате манипуляций в пересчете за единицу даже подешевела.

В ответ на уточнение нам объяснили, что выросло количество упоминаний в СМИ. Этот ответ выглядит крайне странным, учитывая, что решение о стоимости услуг приняли в январе. В этот момент никто не имел представления о количестве упоминаний в будущем.

"Общий объем упоминаний объектов мониторинга увеличился в текущем году по сравнению с прошлым отчетным периодом, что влияет на объемы обработанной информации для подготовки отчетов, что характеризует изменения общего уровня стоимости услуг", – отметил в ответ на запрос и.о. гендиректора Анатолий Стельмах.

Позже оказалось, что такая версия объяснения подорожания услуг в ГП общая с их основателем – Министерством культуры и стратегических коммуникаций.

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос в ответ на запрос, в котором мы в том числе спросили, почему так резко выросла стоимость услуг "Медиатеки" вместе со снижением количества отчетов, ответил: в мае 2025-го количество упоминаний тех, кого мониторят, выросло по сравнению с маем 2024-го. Каким образом это может объяснить решение об увеличении стоимости мониторинга, неизвестно. Опять же, цену формулы еще в январе и предсказать количество новостей на тот момент было невозможно.

Или же министерство культуры и стратегических коммуникаций обладает тайной техникой предсказания количества новостей за год, или же такой ответ – попытка объяснить решение, которое принято совсем из других соображений.

"Информируем, что по состоянию на май 2025 года, по сравнению с маем 2024 года, произошло увеличение объема собранных данных, что связано с увеличением количества упоминаний об объекте мониторинга, что отражалось в отчетах. Техническим заданием определен порядок подготовки отчетов, поэтому количество отчетов обуславливается количеством рабочих дней в году. Ежедневные отчеты, получаются каждый день с понедельника по субботу, еженедельные отчеты, каждый понедельник, ежемесячные отчеты в начале месяца, следующего за отчетным", - говорится в ответе заместителя министра на запрос OBOZ.UA.

Зачем государству вообще мониторинг, который стоит миллионы?

В министерстве также отметили, что "постоянный анализ медиапространства необходим для формирования объективного представления об актуальном информационном ландшафте и для оценки эффективности реализованных информационных мероприятий". OBOZ.UA уже детально разбирал несколько отчетов "Медиатеки". Объективными назвать их трудно. Например, в "Медиапортрете 10 – 16 августа 2024" в той части отчета, в которой речь идет об освещении деятельности правительства, указано: "в СМИ больше всего резонировал скандал с задержанием на взятке заместителя министра энергетики: большинство источников нейтрально упоминали его увольнение с должности решением Правительства".

Действительно, абсолютное большинство украинских СМИ сообщили об увольнении заместителя министра Александра Хейла со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Речь идет о самой новости об увольнении. Украинские медиа подали эту информацию в том формате, который предусматривает написание новостей: факт, ссылка на источник, коротко об увольнении и описание того, что предшествовало этому увольнению. В таких новостях никогда не звучит критика правительства - информационный стиль этого не предусматривает. Делать вывод, что большинство СМИ "нейтрально упоминали увольнение" – бессмысленно. Потому что сам формат новости предусматривает нейтральную подачу информации.

Каким образом подобные отчеты помогут правительству иметь "объективное представление об актуальном информационном ландшафте", не понятно.

На запрос OBOZ.UA ответил также и владелец "Медиатеки" Александр Мариковский. Он заявил, что как парламентарий, не имеет права влиять на хозяйственную деятельность своего предприятия. "В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, я открыто декларирую о передаче корпоративных прав ООО "Медиатека" в управление. Начиная с момента избрания меня народным депутатом Украины (2019 г.), указанная компания находится под полным и непосредственным управлением лица, уполномоченного на осуществление соответствующих функций", - заявил Мариковский.

Здесь стоит отметить, что Мариковский получил депутатские полномочия в конце августа 2019-го. Тогда "Медиатека" за свои услуги получила из бюджета 1,2 млн грн. А уже в 2020-м эта сумма выросла до 7,6 млн грн в год и сейчас составляет уже более 12,4 млн. Конечно, такое стремительное увеличение стоимости государственных подрядов сразу после избрания Мариковского в Раду не означает, что бизнесмен воспользовался своими связями во власти. Однако это может вызвать аргументированное беспокойство: не повлиял ли "слуга народа" на такой успех своей "Медиатеки".