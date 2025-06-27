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Чиновники попытались объяснить, почему отдали фирме нардепа миллионы за чтение новостей: цены взлетели, а договор переписали задним числом

Глеб Иванов
Рынки и компании
6 минут
6,1 т.
Мариковский зарабатывает на мониторинге

Фирма нардепа от "Слуги народа" Александра Мариковского, несмотря на ряд критических публикаций, получит за мониторинг новостей в 2025-м более 12,2 млн грн. Вместе с миллионами гривен аналитики, работающие в компании парламентария, получили и реальное влияние на власть: именно они оценивают настроения в СМИ и иногда крайне субъективно описывают публикации в медиа.

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Задним числом уже после скандалов соглашение между "Медиатекой" Александра Мариковского и государственным предприятием переписали. Однако кардинально на ситуацию это не повлияло. OBOZ.UA обратился к тем, кто отвечает за расходование бюджетных средств на мониторинг СМИ. Мы спросили, по какой причине за год стоимость услуг "Медиатеки" выросла аж на 4,1 млн грн (в 2024-м даже за большее количество отчетов заплатили 8,1 млн грн).

Чиновники озвучили несколько вариантов ответов. Один из которых предполагает, что сотрудники госпредприятия и профильного министерства умеют так четко прогнозировать будущее, что готовы платить больше за услуги по мониторингу, ведь убеждены, что журналисты напишут о них больше новостей. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA

Чиновники объяснили, почему увеличили цены для "Медиатеки". Ответы удивляют

После серии публикаций о значительном росте стоимости мониторинга СМИ для государства OBOZ.UA обратился в Министерство культуры и стратегических коммуникаций, а также в государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" (именно оно платило "Медиатеке") с вопросом о причинах такого резкого изменения цены.

Ответы чиновников удивили. В ГП заявили, что решение увеличить цену "вызвано ростом объемов работ, необходимостью применения высокотехнологичных решений, современного программного обеспечения, а также инфляционными факторами". Ответ прислали от имени и.о. гендиректора предприятия Анатолия Стельмаха.

Что ответили

Издание OBOZ.UA отправило еще один запрос с просьбой уточнить, какие же именно новые технологические решения внедрены, исходя из какой аналитики пришли к выводу о росте стоимости этих решений, а также какие именно объемы работы выросли.

Уточнение

В уточнении мы привели пример подорожания услуги "Социология, в том числе отчет, содержащий сравнение медийного влияния". Это одна из целого ряда услуг. Подорожало все. Но конкретно эта услуга за год выросла в цене с 120 тыс. до 450 тыс. грн. И тут оказалось, что после ряда скандалов, "задним числом" подписали дополнительный договор – в котором "дописали" количество услуг по проведению "социологии". Если раньше государство покупало в год одно такое исследование, то сейчас – аж четыре.

Договор переписали задним числом

Рост количества услуг уже после подписания договора (с помощью дополнительного соглашения) может произойти только для корректировки цены. Вероятно, после скандальных публикаций чиновники приняли решение пересмотреть договор.

Тендер объявили еще в январе, а подписанный договор с "Медиатекой" опубликовали 3 марта. Дополнительный договор подписали уже 30 марта.

Однако даже после этого остался целый ряд вопросов, потому что за год подорожали почти все услуги, а не только "социология", которая в результате манипуляций в пересчете за единицу даже подешевела.

В ответ на уточнение нам объяснили, что выросло количество упоминаний в СМИ. Этот ответ выглядит крайне странным, учитывая, что решение о стоимости услуг приняли в январе. В этот момент никто не имел представления о количестве упоминаний в будущем.

"Общий объем упоминаний объектов мониторинга увеличился в текущем году по сравнению с прошлым отчетным периодом, что влияет на объемы обработанной информации для подготовки отчетов, что характеризует изменения общего уровня стоимости услуг", – отметил в ответ на запрос и.о. гендиректора Анатолий Стельмах.

Позже оказалось, что такая версия объяснения подорожания услуг в ГП общая с их основателем – Министерством культуры и стратегических коммуникаций.

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос в ответ на запрос, в котором мы в том числе спросили, почему так резко выросла стоимость услуг "Медиатеки" вместе со снижением количества отчетов, ответил: в мае 2025-го количество упоминаний тех, кого мониторят, выросло по сравнению с маем 2024-го. Каким образом это может объяснить решение об увеличении стоимости мониторинга, неизвестно. Опять же, цену формулы еще в январе и предсказать количество новостей на тот момент было невозможно.

Что ответили в министерстве

Или же министерство культуры и стратегических коммуникаций обладает тайной техникой предсказания количества новостей за год, или же такой ответ – попытка объяснить решение, которое принято совсем из других соображений.

"Информируем, что по состоянию на май 2025 года, по сравнению с маем 2024 года, произошло увеличение объема собранных данных, что связано с увеличением количества упоминаний об объекте мониторинга, что отражалось в отчетах. Техническим заданием определен порядок подготовки отчетов, поэтому количество отчетов обуславливается количеством рабочих дней в году. Ежедневные отчеты, получаются каждый день с понедельника по субботу, еженедельные отчеты, каждый понедельник, ежемесячные отчеты в начале месяца, следующего за отчетным", - говорится в ответе заместителя министра на запрос OBOZ.UA.

Зачем государству вообще мониторинг, который стоит миллионы?

В министерстве также отметили, что "постоянный анализ медиапространства необходим для формирования объективного представления об актуальном информационном ландшафте и для оценки эффективности реализованных информационных мероприятий". OBOZ.UA уже детально разбирал несколько отчетов "Медиатеки". Объективными назвать их трудно. Например, в "Медиапортрете 10 – 16 августа 2024" в той части отчета, в которой речь идет об освещении деятельности правительства, указано: "в СМИ больше всего резонировал скандал с задержанием на взятке заместителя министра энергетики: большинство источников нейтрально упоминали его увольнение с должности решением Правительства".

Пример мониторинга

Действительно, абсолютное большинство украинских СМИ сообщили об увольнении заместителя министра Александра Хейла со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Речь идет о самой новости об увольнении. Украинские медиа подали эту информацию в том формате, который предусматривает написание новостей: факт, ссылка на источник, коротко об увольнении и описание того, что предшествовало этому увольнению. В таких новостях никогда не звучит критика правительства - информационный стиль этого не предусматривает. Делать вывод, что большинство СМИ "нейтрально упоминали увольнение" – бессмысленно. Потому что сам формат новости предусматривает нейтральную подачу информации.

Каким образом подобные отчеты помогут правительству иметь "объективное представление об актуальном информационном ландшафте", не понятно.

На запрос OBOZ.UA ответил также и владелец "Медиатеки" Александр Мариковский. Он заявил, что как парламентарий, не имеет права влиять на хозяйственную деятельность своего предприятия. "В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, я открыто декларирую о передаче корпоративных прав ООО "Медиатека" в управление. Начиная с момента избрания меня народным депутатом Украины (2019 г.), указанная компания находится под полным и непосредственным управлением лица, уполномоченного на осуществление соответствующих функций", - заявил Мариковский.

Здесь стоит отметить, что Мариковский получил депутатские полномочия в конце августа 2019-го. Тогда "Медиатека" за свои услуги получила из бюджета 1,2 млн грн. А уже в 2020-м эта сумма выросла до 7,6 млн грн в год и сейчас составляет уже более 12,4 млн. Конечно, такое стремительное увеличение стоимости государственных подрядов сразу после избрания Мариковского в Раду не означает, что бизнесмен воспользовался своими связями во власти. Однако это может вызвать аргументированное беспокойство: не повлиял ли "слуга народа" на такой успех своей "Медиатеки".