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Четверть миллиона на доски объявлений для остановок: в Кривом Роге местная власть объявила сомнительный тендер

Александр Литвин
Рынки и компании
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Кто получит деньги

Покровский район в Кривом Роге планирует потратить 225 тыс. грн на покупку и установку 15 досок объявлений на остановках. В среднем каждая доска обойдется местной власти в 15 тыс. грн. При этом в интернете можно найти доски объявлений по цене около 600 грн. Дорогие металлические доски стоят около 10 тыс. грн. 

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Как говорится в тендерной документации, речь идет о конструкции из стойки, экрана (ширина 80 см, высота – 140 см), рамки по периметру. В среднем стоимость одной такой доски с установкой должна составлять 15 тыс. грн. В интернете уличные доски объявления можно купить по цене от 0,6 тыс. до 10 тыс. грн. 

В Украине хотят закупить доски

При этом, за 10 тыс. грн можно купить доску, которая не крепится на саму остановку, а может быть установлена просто на улице. В стоимость не входит сама установка. 

Сколько стоит доска объявлений

Самые дешевые доски, которые можно закрепить на конструкцию установки, стоят всего 600-700 грн за штуку. Это почти в десять раз меньше, чем стоимость доски от местной власти. 

Сколько стоит самая дешевая доска

"Доски объявлений (с установкой на остановках общественного транспорта на территории Покровского района)Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: 50000, Украина, Днепропетровская область, Кривой Рог, Остановки общественного транспорта на территории Покровского района", – говорится в тендере. 

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк ежегодно тратит больше 5 млн грн на обслуживание программы SAP для оптимизации бизнес-процессов. Программу НБУ купил у компании "Бриг ритейл". Ее собственник несколько лет назад продавал SAP через компанию "Бриг-ритейл" (с дефисом в названии) украинским банкам и попал в скандал.

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