Четверть миллиона на доски объявлений для остановок: в Кривом Роге местная власть объявила сомнительный тендер

Покровский район в Кривом Роге планирует потратить 225 тыс. грн на покупку и установку 15 досок объявлений на остановках. В среднем каждая доска обойдется местной власти в 15 тыс. грн. При этом в интернете можно найти доски объявлений по цене около 600 грн. Дорогие металлические доски стоят около 10 тыс. грн.

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Как говорится в тендерной документации, речь идет о конструкции из стойки, экрана (ширина 80 см, высота – 140 см), рамки по периметру. В среднем стоимость одной такой доски с установкой должна составлять 15 тыс. грн. В интернете уличные доски объявления можно купить по цене от 0,6 тыс. до 10 тыс. грн.

При этом, за 10 тыс. грн можно купить доску, которая не крепится на саму остановку, а может быть установлена просто на улице. В стоимость не входит сама установка.

Самые дешевые доски, которые можно закрепить на конструкцию установки, стоят всего 600-700 грн за штуку. Это почти в десять раз меньше, чем стоимость доски от местной власти.

"Доски объявлений (с установкой на остановках общественного транспорта на территории Покровского района)Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: 50000, Украина, Днепропетровская область, Кривой Рог, Остановки общественного транспорта на территории Покровского района", – говорится в тендере.

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