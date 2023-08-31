НБУ платит миллионы за обслуживание программы для бизнеса: продавец замешен во взятках банкам и нарушениях в тендерах 

Национальный банк ежегодно тратит больше 5 млн грн за обслуживание программы SAP для оптимизации бизнес-процессов. Программу НБУ купил у компании "Бриг ритейл". Ее собственник несколько лет назад продавал SAP через компанию "Бриг-ритейл" (с дефисом в названии) украинским банкам и попал в скандал.

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"Бриг-ритейл", как говорится в судебных материалах", платил 15% отката руководству "Укрсиббанка" и завышал стоимость своих услуг. Кроме того, компанию в результате расследования АМКУ признали виновной в сговоре при тендерах на покупку SAP. "Бриг-ритейл" деятельность фактически прекратила, а на ее месте появилась компания "Бриг ритейл", которая большинство своих тендеров получает от НБУ. Речь идет о десятках миллионов гривен.

О том, кому и сколько Нацбанк платит за SAP, читайте в материале OBOZREVATEL.

Вскрытые переписки и скандальные закупки: чем известен "Бриг-ритейл"

Консалтинговая компания "Бриг-ритейл" успешно работала на рынке с 2006-го. Они продавали автоматизированные системы управления крупным компаниям, банкам. Ежегодная выручка составляла десятки миллионов гривен. Но 2020-й стал последним годом активной работы "Бриг-ритейл", сейчас компания продолжает существовать, но по данным Youcontrol с фактически нулевой выручкой.

Вероятная причина – "Бриг-ритейл" вляпалась в целую череду скандалов. Согласно материалам уголовного дела 752/12659/18, они сговорились с менеджерами "Укрсиббанка" и поставляли свой товар по завышенным ценам за откат в 10-15%. "Компании, выигравшие тендеры или контракты по предоставлению услуг или товаров банку "УкрСиббанк", уплачивают откат в размере от 10 до 15% от суммы контракта, как известно, последние его знакомые (друзья)", – говорится в материалах дела.

Но и на этом проблемы не ограничились. Антимонопольный комитет Украины своим решением №661-р оштрафовал "Бриг-ритейл" на 3,2 млн грн за нарушения при участии в тендере на покупку программного продукта SAP. АМКУ опубликовал на своем сайте материалы расследования. В них есть переписки и разговоры между "Бриг-ритейл" и их конкурентами (предоставили НАБУ), оказалось, что они вместе ездили на встречи, обменивались техническими данными. Антимонопольный комитет пришел к выводу, что их цены на тендере были согласованы.

"В ходе снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей зафиксированы разговоры лиц, содержание которых подтверждает общие интересы и взаимосвязь между участниками торгов, в ходе снятия информации с мессенджеров, жестких дисков и т.п. получена информация, свидетельствующая о совместной подготовке и участии участников торгов", – говорится в материалах дела № 910/3039/22.

По информации, которую удалось получить OBOZREVATEL, правоохранители также проверяют, не является ли разворовыванием государственных средств ежемесячная абонентская плата за обслуживание, без которого можно обойтись.

В разговоре сотрудники "Бриг-ритейл" также высказывали обеспокоенность тем, что Нацбанк собирается закупать SAP напрямую (вероятно, речь идет о SAP Ukraine), что вызвало у них обеспокоенность. И, конечно, когда они фактически уже попались на нарушениях при проведении тендеров, стали фигурантами дела о дачи взятки, сотрудничать с Нацбанком было бы крайне рисковано.

Владелец "Бриг-ритейл" Олег Поздняков создал в 2020-м компанию фактически с идентичным названием "Бриг ритейл" (без дефиса в названии). Компания с тем же собственником и названием предоставляет те же услуги – консультирует по вопросам автоматизации и продает продукты SAP. Но "Бриг ритейл", в отличие от "Бриг-ритейл", не является фигурантом "черного списка" АМКУ, не засветилась в деле об откате и якобы имеет "чистую репутацию".

Десятки миллионов от Нацбанка: на чем зарабатывает компания

Обновленная "Бриг ритейл" выиграла тендеры на 34,6 млн грн, из них 29,3 млн грн – от Нацбанка. За 2023-й НБУ уже заплатил им за сопровождение SAP 5,2 млн грн, а за 2022-й за эту же услугу "Бриг ритейл" получила от НБУ 5,9 млн грн. Нацбанку так понравились услуги компании, что в апреле 2023-го они провели тендер с одним единственным участником и заплатили "Бриг ритейл" шестизначную сумму за систему SAP еще и для монетного двора.

Национальный банк не только платит десятки миллионов гривен "Бриг ритейл" за новые продукты, но и ежегодно вносит абонплату в размере более 5 млн грн. И это при том, что компания "Бриг-ритейл" того же собственника уже попалась на нарушениях при тендерах и стала фигурантом уголовных дел, в том числе, из-за абонплаты.

Собственник "Бриг ритейл" и "Бриг-ритейл" – Олег Поздняков. Он не был фигурантом уголовных дел, не попадал в публичные скандалы. А зарегистрирован в квартире в одной из типичных многоэтажек Соломенского района столицы. В ближайшее время OBOZREVATEL опубликует информацию о том, с кем может быть связан Поздняков и какие еще компании на нем оформлены.

Как утверждается в материалах судебного дела, ранее "Бриг-ритейл" платила откаты в размере до 15% (без решения суда это всего лишь предположение правоохранителей). Если же это окажется правдой, на таком откате сотрудники Нацбанка могли бы уже "заработать" около 4,3 млн грн. Правда, в таком случае в разы больше потерял бы бюджет НБУ (а это государственные деньги): из-за завышенных цен и покупку ненужных услуг.