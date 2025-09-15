Через две недели в Украине могут переписать цены на сигареты и алкоголь: что изменится в октябре

В Украине изменят правила для компаний, продающих алкоголь и табак – со следующего месяца они будут обязаны платить продавцам в среднем 16 тыс. грн. Это может привести к подорожанию этой продукции.

Видео дня

Как сообщает Forbes Ukraine, контролем новых регулирующих норм будет заниматься Государственная налоговая служба. После того, как в октябре вступит в силу Закон №4536-IX, определяющий зарплаты таких рабочих на уровне двух законодательно утвержденных минимальных зарплат.

Как это скажется на ценах

Представители производителей сигарет прогнозируют, что новое регулирование не скажется существенно на стоимости табачных изделий. Это связано с тем, что она формируется прежде всего в результате акцизов и налоговой политики государства.

Впрочем, производители алкогольных напитков придерживаются другого мнения: дополнительная нагрузка на бизнес повлияет на стоимость продукции для конечного потребителя. Но пока невозможно точно сказать насколько.

Крупные торговые сети имеют большие шансы адаптироваться к новым правилам. Но для региональных магазинов, где зарплату часто платят "на руки", это станет испытанием, поэтому им придется пересмотреть подход к начислению зарплат.

Из-за этого мелкие игроки частично уйдут в тень, откажутся от лицензий или закроются, уверены представители отрасли. Но некоторые из них могут проигнорировать новые нормы, поскольку другие действующие требования очень часто игнорируются.

Какой выход есть

Большинство физлиц-предпринимателей (ФЛП) будут платить работникам 12 тыс. грн, считают в одной из компаний, производящих алкоголь. Это возможно, поскольку зарплату по коэффициенту 1,5 могут получать работники торговых точек, которые соответствуют условиям:

расположены вне областных центров;

имеют торговый зал площадью до 500 кв. м.

Впрочем, те, кто уже торгует нелегально, вряд ли изменят свое поведение, поскольку в Украине существуют проблемы с реальным применением существующих регулирующих инструментов на практике. Эксперты призывают привлекать к ответственности всех участников нелегальных цепей, а не только конечных продавцов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине алкоголь значительно подорожал. В частности, пиво на 11,3%, вино на 7,8%, водка на 2,2%. Отмечается, что это произошло из-за поднятия минимальных цен на вино правительством, а также влияние рыночных факторов – курс валют, логистика, урожай и конкуренция с импортом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!