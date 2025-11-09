Британия готовит более жесткие правила для беженцев: что нужно знать

В Великобритании в 2026 году планируют ввести более жесткие правила для беженцев по образцу Дании, ограничив воссоединение семей и увеличив период временного проживания до 10 лет. Новые меры уже вызвали критику депутатов и благотворительных организаций из-за возможных социальных и гуманитарных последствий.

Об этом пишет The Guardian. Министр внутренних дел Шабана Махмуд планирует представить детали новых правил позже в этом месяце, а в прошлом месяце представители британского Министерства внутренних дел посетили Данию для изучения ее подхода к пограничному контролю и предоставлению убежища.

По новым правилам, которые заимствуются из Дании, оба партнера при воссоединении семьи должны быть старше 24 лет, не получать государственной помощи в течение трех лет, предоставить финансовые гарантии и сдать тест на знание языка. Кроме того, правительство планирует ограничить временное пребывание беженцев и увеличить период, после которого им обычно предоставляют бессрочный вид на жительство, с пяти до десяти лет.

Предложения уже вызвали острую критику среди части депутатов Лейбористской партии. Клайв Льюис назвал датскую систему "опасным путем", а депутат Надежда Виттом указала, что отдельные меры в отношении "параллельных обществ" имеют признаки расизма. Однако другие члены партии опасаются потерять избирателей в пользу партии Reform UK и призывают правительство двигаться дальше в направлении датской системы.

Критики среди благотворительных организаций, таких как Refugee Action, Save the Children и Oxfam, обвиняют правительство в "перформативной политике", которая отвлекает внимание от насущных проблем мигрантов, в частности жилья, климатического кризиса и работы Национальной службы здравоохранения. В Дании беженцы, которые бегут от конфликтов, часто получают лишь временную защиту, а те, кто становится мишенью иностранного режима, имеют большие шансы на постоянное убежище.

Правительство Дании также ограничивает воссоединение семей в так называемых "параллельных обществах", где более 50% жителей имеют "незападное" происхождение, и позволяет обрабатывать заявки искателей убежища за пределами Европы. Предложения британского правительства уже стали предметом масштабной политической дискуссии, ведь одни депутаты от Лейбористской партии выступают против внедрения таких строгих правил, другие считают, что без них партия рискует потерять голоса на предстоящих выборах.

В общем, Великобритания стремится ввести комплексную систему контроля за миграцией, которая ограничит возможности воссоединения семей, продлит временный статус для беженцев и введет финансовые и языковые требования для получения долгосрочного проживания. Правительство планирует представить детали новых правил в ближайшее время, что, вероятно, спровоцирует очередную волну критики и споров в политической среде страны.

