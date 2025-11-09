"Баласт не нужен": экономист рассказал, почему меняют условия для украинских беженцев

Для стран ЕС значительное количество беженцев из Украины это в том числе дополнительная нагрузка. Часть украинцев за границей не работает, их приходится содержать с помощью социальных выплат. Изменение условий для беженцев – попытка вернуть тех украинцев, которые являются "балластом", обратно в Украину.

Видео дня

Об этом директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA. По словам эксперта, правительства европейских стран заинтересованы удержать тех беженцев, которые работают. Тогда как от тех, кто живет за счет социальной помощи, пытаются избавиться.

"Вы же слышали заявления премьер-министра Польши, что на сегодняшний момент общий объем помощи, которые поляки предоставляют Украине, он в половину меньше, чем объем налогов, которые заплатил украинский бизнес релоцированный Польшу в их местный бюджет. То есть в любой стране нужны рабочие руки, в любой стране нужны мигранты, которые станут основой процветания, основой наполнения бюджетов", – отметил экономист.

"То есть в любой стране нужны рабочие руки, в любой стране нужны мигранты, которые станут основой процветания, основой наполнения бюджетов, а все те, что сидят на социалисте, они ниикоиу не нужны. Поэтому эти действия, о которых мы сейчас с вами говорим, это как раз и есть способ отрезать тот балласт, вернуть обратно в Украину. Вы думаете, что в Украине они будут работать?" – добавил экономист.

Пендзин также отметил, что условия для того, чтобы оставаться в ЕС, будут созданы в первую очередь для тех, кто трудоустроился. "Мойщиком посуды, или, вы еще извините, пожалуйста, уборщиком туалетов, в Европе сегодня можно найти работу мгновенно", – добавил Пендзин.

Правила уже изменили в Польше

Легальный статус пребывания украинских беженцев в Польше продлили до 4 марта 2026 года, но вместе с тем ужесточили условия для получения финансовой помощи. И пока что представители польского президента заявляют, что это последняя помощь украинцам.

В законе перечислены конкретные льготы, которые не будут доступны гражданам Украины, которые не работают в Польше, а именно: медицинская реабилитация, программы лечения наркотиков, программы здравоохранения, вопросы, связанные с приобретением рецептурных лекарств, и другие льготы, связанные с медициной, как стоматологические услуги.

Социальную помощь могут получить только те украинцы, которые работают, а их дети ходят в польскую школу. Исключением станут родители с детьми с инвалидностью.

Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заявил, что это "последний законопроект" о помощи украинским беженцам, который подписал Кароль Навроцкий.

"Сегодня нет никакой основы и никакой причины для продолжения такого рода действий. Мы должны перейти к нормальным условиям, то есть относиться к гражданам Украины, проживающим на территории Республики Польша, так же, как и ко всем другим иностранцам", – заявил Збигнев Богуцкий, сообщает Polska agencja prasowa.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Ее министр-президент Маркус Зедер заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!