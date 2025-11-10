Безвозмездно отдали нефтепродукты на 6 млрд грн: в Украине разоблачили коррупционную схему

В Украине задержан подозреваемый в присвоении более 5,8 млрд грн активов топливно-энергетического предприятия. Схема работала через бесплатную передачу нефтепродуктов, их перепродажу и перевод средств на счета участников преступной группировки под видом законных коммерческих операций.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Мужчина находился в международном розыске по подозрению в завладении имуществом в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Его задержание стало результатом совместных действий украинских правоохранителей и международных партнеров. По данным следствия, в период 2017-2022 годов должностные лица нефтеперерабатывающего предприятия совместно со связанными коммерческими компаниями организовали сложную схему незаконного отчуждения горюче-смазочных материалов.

Нефтепродукты передавались без оплаты, после чего перепродавались, а средства от реализации переводились на счета участников схемы. Чтобы скрыть противоправную деятельность, заключались договоры с отсрочкой платежей "до двух лет после завершения военного положения", что позволяло формально легализовать операции и усложняло контроль со стороны государственных органов.

Часть операций оформлялась как обычные коммерческие транзакции, что создавало видимость законности. По оценкам следствия, из-за этой схемы предприятию был нанесен ущерб на сумму более 5,8 млрд грн.

После сообщения о подозрении в 2024 году мужчина скрывался за границей, избегая ответственности. 7 ноября 2025 года его задержали, а по ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения, позволяющую начать процессуальные действия для возвращения незаконно отчужденных активов и возмещения нанесенного ущерба.

