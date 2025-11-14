Экспорт нефти остановился: ключевой российский порт в Черном море прекратил поставки

Атака Украины на российский порт Новороссийск (крупнейший по объемам перевалки) остановила экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, а также повредила нефтяную инфраструктуру. Отмечается, что это привело к временному прекращению поставок через трубопроводы и росту мировых цен на нефть примерно на 2%.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. 14 ноября 2025 года российский порт Новороссийск, один из ключевых пунктов экспорта нефти через Черное море, временно приостановил отгрузки после мощной атаки украинского беспилотника.

По сообщениям СМИ и местных властей, во время удара были повреждены нефтяная инфраструктура, жилые дома и причаленное судно, трое членов экипажа получили ранения. Отмечается, что это одна из крупнейших атак на экспортную инфраструктуру РФ за последние месяцы.

По данным источников, российский трубопроводный монополист "Транснефть" был вынужден приостановить подачу нефти в порт. Одновременно Каспийский трубопроводный консорциум, поставляющий нефть из Казахстана через соседний терминал, также временно остановил загрузку. Обломки беспилотников упали на территорию зернового терминала НХП, который, по сообщениям, продолжил работать в штатном режиме.

Местные чиновники сообщили, что пожар на нефтебазе терминала "Шесхарис", который обрабатывает экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, был потушен. Прибрежные сооружения получили повреждения, однако деталей не предоставлено.

Согласно информации Reuters, украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ в этом году неоднократно демонстрировали эффективность: беспилотники и крылатые ракеты типа "Длинный Нептун" наносят удары по портам, трубопроводам и нефтеперерабатывающим заводам, стремясь снизить финансовые потоки Москвы для ведения войны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные удары становятся все более успешными, хотя конкретные цели не раскрываются.

По оценкам отраслевых источников, через Новороссийск в октябре было экспортировано 3,22 миллиона тонн сырой нефти (примерно 761 000 баррелей в день) и 1,794 миллиона тонн нефтепродуктов. Порт является ключевым для российского морского экспорта, а его остановка создает риски для глобальных поставок и вызвала рост мировых цен на нефть примерно на 2% в первые часы после атаки.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия нападения, быстро потушив пожары и оказав помощь местным жителям. Официальные источники отмечают, что порт и терминалы после ликвидации пожаров постепенно возобновляют работу. Эксперты рынка указывают, что атака на Новороссийск стала логическим продолжением стратегии Украины по ограничению финансовых потоков России и уменьшению ее возможностей контролировать энергетические ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на танкерах в мировых океанах сейчас накоплен миллиард баррелей нефти. При этом непропорционально большое ее количество происходит из стран, которые подпадают под санкции, в частности, из России. Это связано с тем, что более жесткие западные санкции усложнили торговлю и выгрузку такой нефти.

