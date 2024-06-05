Банкомат не выдал наличные деньги, но средства со счета списались: что делать

Клиент ПриватБанка пожаловался на то, что не смог получить наличные из банкомата из-за его неисправности, но со счета вся сумма была списана. В ответ банк извинился за неудобства, принял заявку на возврат средств и обещает решить вопрос в течение 14 дней.

"Я пытался снять 7500 грн со счета. В процессе функционирования банкомата было слышно, как он отчисляет необходимую сумму. Далее на экране отобразилось сообщение Out of service, и банкомат перезагрузился. Средства он не выдал, но со счета вся сумма была списана", – написал клиент банку на специализированном форуме Минфин.

Сразу после инцидента клиент обратился за номером горячей линии и создал заявку на возврат средств. Сейчас он ожидает второй день, но никакой информации о возврате средств не получил.

В ПриватБанке прокомментировали ситуацию, извинившись за неудобства. "Простите за неудобства, связанные с работой банкомата. Ваша заявка на возврат средств принята в работу. Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств в устройстве, инкассировать его. Мы сделаем все для возврата ваших денег и сообщим результаты в течение 14 дней в смс-сообщении , – говорится в сообщении.

Что делать, если банкомат не выдал деньги

Если вы попали в подобную ситуацию, когда банкомат не выдал деньги, следует выполнить определенные действия. А именно:

позвоните в горячую линию банка;

подайте заявку на возврат средств;

назовите номер терминала, адрес, сумму и время проведения операции.

После обработки заявки и пересчета денег в терминале, средства вернут на карту. Если же банкомат отключился после заказа наличных, но не выдал его, то деньги должны вернуться на счет в течение 15 минут.

Что делать, если средства списаны, но не выданы

Если со счета списаны средства, но вы их не получили, рекомендуется обратиться в отделение банка, чтобы обжаловать сделку. После проверки списанную сумму возвратят на счет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиент ПриватБанка пожаловался на то, что после продажи криптовалюты на одной из самых популярных бирж его счет заблокировали. Оказалось, что он совершил соглашение с мошенником. Теперь ПриватБанк разблокирует счет только по решению суда или после расследования правоохранителей.

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