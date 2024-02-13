Банки стремительно переписывают курс: сколько теперь стоит доллар в Украине
В Украине после выходных начал быстро дорожать доллар – как по наличному, так и по официальному курсу. Так, утром во вторник, 13 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,75/38,2 грн (покупка/продажа). Это выше вчерашнего курса сразу на 15 копеек. Официальный курс Нацбанка подскочил еще сильнее – сразу на 28 копеек.
За неделю, с прошлого вторника, доллар подорожал на 20 копеек в покупке и на 15 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля установил официальную стоимость американской валюты на уровне 37,9 грн. Это:
- на 28 копеек выше курса, действовавшего в плонедельник, 12 февраля;
- на 35 копеек дороже, чем неделю назад;
- все еще на 33 копейки ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).
Среди крупнейших коммерческих банков 13 февраля дешевле всего продает доллары государственный Укргазбанк – по 38,1 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) и государственном Сенс Банке – по 38,4 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 13 февраля в "Сенс" (по 37,95 грн за долл.).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 13 февраля предлагают по цене 38,2/38,3 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в Украине: чего ожидать через три года
Национальный банк Украины не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк может ожидать роста курс доллара на 7,5-10% в год.
Если такие подсчеты верны, в 2024-м среднегодовой курс окажется на уровне 39 грн, а в 2026-м – 46,1 грн, заявил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его оценке, нацбанковские прогнозы среднегодового курса доллара таковы:
- 2024 год – среднегодовой курс 39 грн/долл.
- 2025 год – 41,9 грн/долл. (+7,5% в годовом исчислении);
- 2026 год – 46,1 грн/долл. (+10% год к году).
"Важный вывод-рекомендация: не бегите покупать доллары. Ибо гривневые финансовые инструменты будут давать вам больший доход. Так, например, если вы сегодня купите доллар, то за следующие три года он будет зарабатывать вам в среднем 8,2% годовых в гривне. Если вы сегодня приобретете трехлетние ОВГЗ, то будете зарабатывать значительно больше (примерно 18,5% годовых)", – резюмировал эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания цен на валюту являются нормальным явлением.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!