Банки стремительно переписывают курс: сколько теперь стоит доллар в Украине

В Украине после выходных начал быстро дорожать доллар – как по наличному, так и по официальному курсу. Так, утром во вторник, 13 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,75/38,2 грн (покупка/продажа). Это выше вчерашнего курса сразу на 15 копеек. Официальный курс Нацбанка подскочил еще сильнее – сразу на 28 копеек.

За неделю, с прошлого вторника, доллар подорожал на 20 копеек в покупке и на 15 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля установил официальную стоимость американской валюты на уровне 37,9 грн. Это:

на 28 копеек выше курса, действовавшего в плонедельник, 12 февраля;

на 35 копеек дороже, чем неделю назад ;

; все еще на 33 копейки ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

Среди крупнейших коммерческих банков 13 февраля дешевле всего продает доллары государственный Укргазбанк – по 38,1 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) и государственном Сенс Банке – по 38,4 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 13 февраля в "Сенс" (по 37,95 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,6 38,2 Ощадбанк 37,8 38,3 ПУМБ 37,8 38,3 Сенс Банк 37,95 38,4 Универсал Банк 37,3 38,4 Укрсиббанк 37,6 38,15 Райффайзен Банк 37,7 38,27 Укрэксимбанк 37,45 38,15 OTP Bank 37,75 38,35 Укргазбанк 37,6 38,1

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 13 февраля предлагают по цене 38,2/38,3 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в Украине: чего ожидать через три года

Национальный банк Украины не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк может ожидать роста курс доллара на 7,5-10% в год.

Если такие подсчеты верны, в 2024-м среднегодовой курс окажется на уровне 39 грн, а в 2026-м – 46,1 грн, заявил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его оценке, нацбанковские прогнозы среднегодового курса доллара таковы:

2024 год – среднегодовой курс 39 грн/долл.

2025 год – 41,9 грн/долл. (+7,5% в годовом исчислении);

2026 год – 46,1 грн/долл. (+10% год к году).

"Важный вывод-рекомендация: не бегите покупать доллары. Ибо гривневые финансовые инструменты будут давать вам больший доход. Так, например, если вы сегодня купите доллар, то за следующие три года он будет зарабатывать вам в среднем 8,2% годовых в гривне. Если вы сегодня приобретете трехлетние ОВГЗ, то будете зарабатывать значительно больше (примерно 18,5% годовых)", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания цен на валюту являются нормальным явлением.

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