АЗС в Украине отказались от прежних цен: сколько теперь стоит бензин

В Украине подорожал бензин А-95. За сутки – с 20 по 21 сентября – стоимость ресурса выросла на 16 коп./литр, до средних 54,65 грн.

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: подорожание затронуло и дизель – его стоимость выросла на 17 коп./л, до средних 54,49 грн.

Где покупать бензин дешевле всего

Самую низкую цену на ресурс установила сеть Фактор – 50 грн/л. За ней следуют:

Маркет – 50,29 грн/л;

Авантаж 7 – 50,95 грн/л.

Дороже всего – на заправках SOCAR, 57,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 56,99 грн/л;

Neftek – 56,49 грн/л;

Shell – 56,39 грн/л.

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Сколько стоит дизель

Дешевле всего ДТ продают в сети Фактор – по 50,1 грн/л. А кроме того:

Маркет – 50,89 грн/л;

Авантаж 7 – 50,95 грн/л;

RLS – 51,4 грн/л;

Укр-Петроль – 51,8 грн/л.

Самую высокую цену выставили на заправках SOCAR – 57,99 грн/л. А также:

ОККО WOG – 56,99 грн/л;

Neftek – 56,49 грн/л;

Shell – 56,39 грн/л.

Будет ли топливо по 60 грн за литр

В то же время, ранее аналитики прогнозировали, что 60 грн/л и выше топливо в Украине стоить не будет. Причина – у самих участников рынка нет желания пересекать эту отметку.

Объясняется: наличие запасов и не всегда честной конкуренции со стороны "игроков-оптимизаторов" привели к тому, что рост цен на АЗС "не успевает" за подорожанием на оптовом рынке. Так:

в течение января-мая 2023 года спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между оптом и розницей составил 9,7–9,8 грн/л;

в начале сентября он был почти вдвое меньше.

"По большому счету этот показатель можно воспринимать как индикатор розничной наценки", – объяснили аналитики.

Тем не менее, наиболее вероятным развитием событий, по их словам, видится рост цен на АЗС не более, чем на 2 грн/л. На это указывают:

значительное сокращение маржи у небольших сетей АЗС, "работавших в августе с минимальной за последние полтора года наценкой";

близость ценовой отметки в 60 грн/л – пересекать которую, по видимому, особого желания у участников рынка нет.

"Очевидно, новый ценовой уровень и близость неприятной отметки в 60 грн/л приведут к сокращению наценки АЗС. Соответственно, вероятный потенциал удорожания розницы составляет не более 2 грн/л", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине увеличилось количество "бодяженного" бензина А-95. Причину этого эксперты видят в возвращении довоенных налогов на топливо. Среди нарушений качества, в частности, выявлено занижение октанового числа, что является четким маркером самодельного топлива.

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