AZNAURI вошел в топ-5 самых динамичных брендов мира

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В 2026 году бренд AZNAURI вошел в пятерку самых динамичных брендов мира по версии The Millionaires' Club от Drinks International, продемонстрировав рост продаж на 18,8%. Кроме того, бренд завоевал шесть международных наград на ведущих конкурсах алкогольной индустрии.

"Для нас эти результаты – подтверждение того, что стратегия развития AZNAURI, которую мы последовательно реализуем, приносит плоды. Мы инвестируем в качество продукции, развитие продуктового портфеля, укрепление бренда на международных рынках и создание долгосрочной ценности для потребителей и партнеров. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего развития AZNAURI и продолжим работать над расширением присутствия бренда, разработкой новых продуктовых решений и укреплением его позиций на глобальном рынке", – рассказывает CMO GBT Ольга Оширова.

От традиционной категории к новому опыту потребления

Категория крепкого алкоголя сегодня активно меняется: потребители становятся более открытыми к новым форматам, вкусовым решениям и современной культуре потребления.

AZNAURI отвечает этим тенденциям за счет развития продуктового портфеля, который сочетает классические выдержанные продукты – AZNAURI Black Barrel и AZNAURI Gold Reserve – с инновационными решениями, такими как AZNAURI Espresso.

В пятерке мировых лидеров по темпам развития

По данным рейтинга The Millionaires' Club 2026 британского издания Drinks International, AZNAURI вошел в ТОП-5 мировых брендов по темпам развития. Рейтинг охватывает бренды крепкого алкоголя с объемом продаж более 1 млн девятилитровых кейсов в год.

По итогам года продажи AZNAURI выросли на 18,8%, а общий объем реализации достиг 1,9 млн девятилитровых кейсов. Это позволило бренду опередить по темпам роста таких международных производителей, как Martell, Hennessy и Torres.

Шесть международных наград

Помимо высоких темпов развития, в 2026 году AZNAURI получил международное признание качества, завоевав шесть наград на трех престижных профессиональных конкурсах – International Spirits Challenge, Berlin International Spirits Competition и The Global Brandy Masters.

На международном конкурсе International Spirits Challenge бренд завоевал сразу две серебряные медали: AZNAURI Black Barrel и AZNAURI Gold Reserve были отмечены экспертным жюри за высокий уровень качества.

На одном из самых авторитетных международных конкурсов Berlin International Spirits Competition золотой медалью был отмечен AZNAURI Gold Reserve. Высшей наградой стала награда Master на The Global Brandy Masters 2026, которую получил AZNAURI Black Barrel. Эта награда присуждается только продуктам, получившим самые высокие оценки дегустационной комиссии, и считается одним из самых престижных профессиональных признаний в категории бренди.

"Black Barrel обладает шелковистой текстурой и великолепным балансом сладости и сухости. В аромате и вкусе раскрываются ноты абрикосового джема, изюма, ириски тофи и запеченных яблок – это просто восхитительно", – отметила председатель дегустационной комиссии Мелита Килли.

Члены жюри также отметили, что AZNAURI Black Barrel представляет собой современную интерпретацию премиального бренди. Помимо главной награды, AZNAURI Gold Reserve завоевал золотую медаль, а инновационный AZNAURI Espresso – серебряную.

Новый этап развития AZNAURI

Признание AZNAURI стало подтверждением успешного развития бренда, его высоких стандартов качества и последовательного движения вперед. Для потребителей это означает возможность выбирать продукты, которые сочетают в себе профессиональное признание, стабильное качество и современный подход к культуре потребления бренди.