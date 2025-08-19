Ажиотаж вокруг Labubu принес китайцам миллиардные прибыли: выручка выросла на 204%

Безумный ажиотаж вокруг кукол Labubu от Pop Mart привел к огромному росту выручки и прибыли компании. За полгода доходы взлетели на 204%, а чистая прибыль на 397%, превратив китайского производителя игрушек в мирового гиганта.

Спрос на чудаковатое существо с большими глазами, острыми зубами и заячьими ушами достиг таких масштабов, что компания фиксирует неслыханные финансовые результаты.

За первую половину 2025 года выручка Pop Mart выросла на 204% и достигла 13,88 млрд юаней ($1,93 млрд). Еще более впечатляющий скачок произошел в чистой прибыли: компания зафиксировала рост на 397%, до 4,57 млрд юаней. Для сравнения, в первой половине 2024 года Pop Mart показала прирост лишь 62%.

Иными словами, всего за год производитель игрушек фактически превратился в одну из самых прибыльных компаний в сфере развлечений и поп-культуры. Отмечается, что Labubu – это не просто кукла, а символ поп-культуры, который объединил сразу несколько трендов: коллекционирование, эмоциональный дизайн и механику так называемых "blind boxes" – слепых коробок, когда покупатель не знает, какая именно игрушка ему достанется.

Такая модель создает эффект азарта, подпитывает ажиотаж и стимулирует повторные покупки. На Западе Labubu стала чем-то вроде "новой Hello Kitty" или "нового Funko Pop", и этот статус вывел Pop Mart в топ мировых игрушечных брендов.

Основатель и CEO компании Ван Нин признался, что масштабы международного роста превзошли все ожидания. Уже к концу 2025 года зарубежные продажи могут превысить китайские, а рынки Северной Америки способны обогнать Юго-Восточную Азию.

Особенно важно, что на Западе игрушки Pop Mart продаются дороже, а значит обеспечивают большую прибыльность. Чтобы закрепить результат, компания открыла флагманский мегамаркет в Бангкоке и планирует запустить еще около 100 новых магазинов за пределами Китая.

Ажиотаж вокруг Labubu мгновенно отразился на бирже. Акции Pop Mart с начала 2025 года уже выросли на 213%, что сделало компанию одной из самых ярких историй успеха китайского потребительского сектора. Инвесторы воспринимают Pop Mart как нового глобального игрока, способного составить конкуренцию мировым брендам в сфере развлечений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рыночная капитализация китайского производителя игрушек Pop Mart с брендом Labubu в июле 2025 года составила $42,06 млрд, что на $3,43 млрд больше, чем у "Газпрома" – $38,63 млрд. Таким образом, Pop Mart официально стала более дорогой компанией, чем российский газовый гигант.

