Auchan Украина одержал победу за "Экономную корзину года": какие товары входят

Компания Auchan Украина одержала победу в номинации "Экономная корзина года". Лидера выбрали с учетом категорий товаров, покрывающих базовые потребности каждого украинца в питании, гигиене и уборке.

Эксклюзивное исследование маркетов с самой дешевой потребительской корзиной провел аналитический центр "Выбор страны". О деталях номинации и критериях победы рассказал директор по продажам Auchan Украина Айк Манукян.

Сравнение происходило среди самых дешевых товарных позиций каждого вида, представленных в магазинах розничной торговли или интернет-магазинах. В исследовании принимали участие 12 крупнейших торговых сетей Украины.

"Экономная корзина": какие товары входят

Товары отбирались путём исследования среди потребителей. Экономная корзина представляет собой общую сумму, необходимую для покупки набора из 51 вида товаров в шести категориях :

мясо, рыба и яйца;

бакалея;

молочные продукты;

полуфабрикаты и готовые мясные и рыбные изделия;

овощи и фрукты;

гигиена и уборка.

Развитие эконом-товаров остается одним из важных направлений развития Auchan Украина, отметил Айк Манукян. Особое внимание компания уделяет товарам в базовых категориях, имея собственные торговые марки, включающие в себя товары ежедневного использования по первой цене.

"Такие товары имеют особые ценники в магазинах, отмеченные как эконом предложение. Например, товары, входящие в потребительскую корзину: сливочное масло, рис и мука имеют лучшее предложение среди других на рынке, иногда цена ниже на 10-20% по сравнению с представленными" позициями в других сетях", – рассказал представитель компании.

Низкие цены на товары: откуда экономия

В Auchan Украина отмечают, что в настоящее время в минимальную потребительскую корзину эконом-предложения входит 51 товар. Но на 2024 год компания ставит целью иметь экономное предложение товаров в каждой категории. Ведь до полномасштабной войны эконом-корзина покрывала около 200 товарных позиций.

"Мы отслеживаем и сравниваем цены на эти товары каждую неделю, чтобы они были по лучшей цене для наших клиентов. Мы выделили 51 товар, который сейчас есть в базовой корзине украинцев. Когда мы выпускаем такой товар, мы анализируем цены на рынке, делаем нашу предложение ниже с помощью упаковки, выбираем более экономичные цепочки поставок, и конечно, внутренняя наценка, которая является минимальной, сейчас мы выбрали 51 такой товар для украинцев во время войны, но ставим целью в 2024 году выйти на стандартную корзину, которая была в начале Мы рады, что все клиенты имеют доступ к этим товарам, ориентируясь на ценники с отметкой "Эконом предложение", - рассказал Манукян.

Он также напомнил, что во время воздушной тревоги, когда магазины Auchan закрываются, эконом-товары доступны на сайте auchan.ua для заказов с доставкой на дом.

"Абсолютным приоритетом Auсhan Украина является безопасность украинцев, в первую очередь физическая, имеем однозначное решение каждый раз закрывать магазины во время тревог. Но для нас также важна и безопасность экономическая, как бизнеса, так и клиентов, поэтому цель защищать покупательную способность украинцев" , – объяснил представитель компании.

"Мы приняли решение защищать покупательскую способность украинцев. Сосредоточить усилия на том, чтобы каждая украинская семья имела возможность хорошо питаться, не отказываясь от привычных продуктов из-за роста цен в это тяжелое время. Нам очень важно, что нам удалось предоставить экономическое предложение в базовых потребностях". И наша победа именно в номинации "Экономная корзина года" подтверждает это. А также отражает нашу стратегию и является отличием успешной работы всех команд Auchan Украина", - резюмировал Манукян.