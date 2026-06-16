Аренда жилья в Украине стремительно дорожает: где цены выросли больше всего

В Украине за год аренда квартир больше всего подорожала в Харьковской области – на рекордные 63%, тогда как самым дорогим регионом для арендаторов остается Киев со средней ценой 26 тысяч гривен в месяц. В то же время наибольший рост спроса в мае зафиксировали в Ивано-Франковской области ( +63%), что свидетельствует о дальнейшем смещении активности арендаторов в западные регионы Украины.

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Об этом свидетельствует аналитика профильного портала по поиску недвижимости. Самым дорогим городом для аренды жилья традиционно остается Киев. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице в конце мая достигла 26 тысяч гривен в месяц, что на 30% больше, чем годом ранее.

Таким образом, Киев сохраняет статус бесспорного лидера по ценам на аренду жилья в Украине. На втором месте расположилась Закарпатская область со средней стоимостью аренды 22,5 тысячи гривен. За год цены здесь выросли на 19%, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на жилье в западном регионе.

В тройку самых дорогих также вошла Львовская область, где аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 18 тысяч гривен в месяц. Аналогичный уровень цен зафиксирован в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Самым неожиданным результатом стал стремительный рост стоимости аренды в Харьковской области. За год средняя цена аренды однокомнатного жилья здесь увеличилась на рекордные 63%.

Несмотря на то, что сама стоимость остается относительно невысокой – около 6,5 тысячи гривен в месяц, темпы роста стали самыми высокими среди всех регионов страны. Также значительное подорожание зафиксировано в Черновицкой области (+49%), Днепропетровской (+44%), Тернопольской (+44%), Сумской (+33%), Одесской (+33%) и Николаевской (+30%).

На фоне общего роста цен несколько регионов продемонстрировали обратную тенденцию. Наибольшее падение стоимости аренды за год зафиксировано в Черниговской области, где цены снизились на 50%. Также снижение средней стоимости аренды наблюдалось в Житомирской области (-9%). В Кировоградской и Запорожской областях цены фактически остались без изменений.

Самое дешевое жилье для аренды сейчас можно найти именно в Черниговской и Запорожской областях, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около 6 тысяч гривен в месяц. Отдельного внимания заслуживает ситуация со спросом на аренду жилья. В мае по сравнению с апрелем наибольший рост количества поисковых запросов зафиксировали в Ивано-Франковской области – сразу на 63%.

Также существенно вырос интерес к аренде жилья во Львовской области (+22%), Закарпатской (+20%), Николаевской (+8%), Тернопольской (+5%), Ровенской (+3%) и Сумской (+1%). Зато во многих регионах спрос снизился.

Наибольшее падение зафиксировано в Херсонской области (-34%), Кировоградской (-14%), Харьковской (-13%), Черкасской (-11%), Черниговской (-9%) и Киевской области (-8%). Интересно, что в Днепропетровской и Житомирской областях количество поисковых запросов практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитика показывает, что украинский рынок аренды все больше зависит от региональных особенностей. Если в западных областях спрос и цены преимущественно растут, то часть центральных и южных регионов демонстрирует смешанные тенденции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 30%, до 49 500 долларов (здесь и далее – я медианная цена. То есть половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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