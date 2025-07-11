Аренда резко подорожала, цены выросли в 2 раза: сколько стоит снять квартиру в крупном украинском городе

В Одессе существенно подорожала аренда квартир. Больше всего – на 3-комнатные, цены на которые за последние полгода выросли сразу на 109%, т.е. более чем в 2 раза. Стоит же сьем такого жилья сейчас в среднем 31 400 грн. Дороже – только в Киеве, в среднем 47 500 грн.

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В то же время, по данным крупного профильного портала, аренда 1-комнатных квартир выросла в цене на 38%. Снять такое жилье можно в среднем за 11 000 грн.

Подорожала аренда и 2-комнатных квартир. Так, стоимость аренды такого жилья:

выросла на 58%;

составляет в среднем 16 700 грн.

Причиной же, по которой в Одессе резко подорожала аренда жилья, может быть курортный сезон. Т.е. собственники жилья могут просто зарабатывать на тех, кто, например, решил провести лето у моря.

К примеру, еще весной стоимость аренды загородного дома в Одесской области выросла сразу на 80%. Как объясняли тогда аналитики крупного профильного портала, причиной этого стало именно теплое время года – летом многие украинцы ищут жилье для:

отдыха;

переезда на период отпусков.

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость

В то же время финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ведь этот рынок очень зависим от военных действий.

Он объяснил: ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву". Однако сейчас сложно понять:

какие цены на нем являются реальными;

что будет происходить дальше.

"Все очень существенно зависит от динамики войны", – констатировал эксперт. Вероятно, имея в виду сильную зависимость рынка от военных действий и обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине намерены изменить подход к жилищной политике – в частности, решить проблему устаревшего жилищного фонда. Для этого в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". При этом профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

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