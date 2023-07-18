ДТЭК ввел в работу 14 из 27 запланированных в этом году угольных лав

В январе-июне этого года угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго ввели в работу более половины из запланированных в этом году угольных лав – 14.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Как уточняется, еще одгу новую угольную лаву шахтеры планируют ввести в июле. Всего же по итогам года на угледобывающих предприятиях планируется запустить 27 новых лав.

В ДТЭК Энерго отмечают, что это позволит обеспечить украинские теплоэлектростанции достаточными для устойчивой работы темпами и объемами добычи угля.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев добавил, что до будущего отопительного сезона остается около трех месяцев и он будет не простым. Поэтому энергетики, ремонтники, шахтеры и машиностроители ДТЭК усиленно готовятся к зиме.

"В частности, шахтеры ежемесячно вводят новые лавы, которые позволяют гарантированно добывать уголь в течение многих месяцев вперед. Работают в режиме 24/7, чтобы украинские теплоэлектростанции были обеспечены достаточным количеством топлива, а украинцы были со светом и теплом", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в мае-июне ТЭС ДТЭК Энерго сгенерировали в украинскую энергосистему на 20-30% больше электроэнергии.