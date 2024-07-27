ДТЭК ВИЭ проводит орнитологические исследования на территории будущей Полтавской ВЭС

Компания ДТЭК ВИЭ осуществляет этап углубленных орнитологических исследований на территории будущего ветрополя Полтавской ВЭС, чтобы оценить потенциальное влияние работы станции на птиц и летучих мышей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что первый этап исследования, который был проведен в конце 2023 года, свидетельствует об отсутствии критических факторов, влияющих на строительство Полтавской ВЭС.

Сообщается, что соответствующие выводы были сделаны после анализа ретроспективных, научных данных, путей миграции птиц и рукокрылых, территории Изумрудной сети и природно-заповедного фонда, а также проведя ряд выездов в полевые условия.

Как отмечают в компании, организация проводит второй этап исследований, охватывающий весеннюю миграцию птиц, их гнездование, выведение птенцов, а также осеннюю миграцию. Процесс подробных исследований длится год, чтобы охватить весь годовой цикл жизни птиц.

Для анализа и формирования выводов будут учтены рекомендации Шотландского Фонда природного наследия (Scottish Natural Heritage) и других международных документов. По необходимости эксперты предоставят рекомендации по мерам смягчения возможного влияния на состояние орнитофауны и рукокрылых, а также мониторинга биоразнообразия во время эксплуатации ВЭС.

"ДТЭК ВИЭ выполняет все предусмотренные законодательством процедуры, необходимые для строительства мощностей зеленой энергетики по устоявшимся принципам. Глобинская громада может быть уверена в нашем сознательном подходе как экологически ответственной компании. Ведь в реализации своих проектов мы всегда заботимся об окружающей среде", – заявил заместитель генерального директора ДТЭК ВИЭ Олег Соловей.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова планирует строительство Полтавской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 650 МВт. Компания целенаправленно идет в этот регион, поскольку он является энергодефицитным. Электроэнергия из Полтавской ВЭС даст толчок более стремительному развитию производств в Полтавской и смежных областях, а также добавит мощностей в энергосистему.