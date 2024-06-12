ДТЭК Ахметова и американская Honeywel договорились об укреплении энергетического сектора Украины

Американская компания Honeywell и группа ДТЭК подписали соглашение об углублении сотрудничества по развитию энергетической инфраструктуры в условиях полномасштабной войны в Украине.

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Об этом говорится в сообщении компании Рината Ахметова.

Меморандум о стратегическом сотрудничестве, подписанный на Ukraine Recovery Conference в Берлине, создает основу, которая позволит компаниям способствовать укреплению украинской энергетики, расширению возможностей ДТЭК по накоплению энергии и внедрению передовых решений в сфере нефте- и газопереработки.

Сотрудничество Honeywell и ДТЭК в Украине началось еще в мае 2021 года, когда компании запустили первую в Украине систему накопления энергии в Энергодаре.

Соглашение подписали Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, и Пшемек Шудер, президент компании Honeywell в Центральной и Восточной Европе, в присутствии Джеффри Пайетта, помощника Государственного секретаря США по энергетическим ресурсам.

"Масштабные международные партнерства – это фундамент для восстановления Украины и сегодняшнее заявление является примером того, что Украине сейчас нужны действия, а не слова. Наша энергосистема находится под постоянной угрозой, и я глубоко благодарен компании Honeywell за ее непреклонную поддержку в восстановлении и создании новой энергосистемы. Я уверен, что расширение сотрудничества с компанией Honeywell ознаменует новую фазу в процессе восстановления Украины и укрепит ее энергетическую безопасность и экономический потенциал", – цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Согласно условиям Меморандума, ДТЭК и Honeywell договорились работать над восстановлением и максимизацией мощностей ДТЭК, поврежденных в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. А также над внедрением систем скопления энергии компании Honeywell.

"Согласно нашему портфолио, предусматривающему ориентацию на три глобальных мегатренда, а именно автоматизацию, энергетический переход и будущее авиации, компания Honeywell является новатором в внедрении технологий, ускоряющих переход и автоматизацию энергетического сектора. Мы стремимся поддерживать срочные потребности отрасли уже сегодня, от устойчивости – к оптимизации, и нам приятно расширять сотрудничество с ДТЭК, которое мы высоко ценим, для совместного поиска новых путей поддержки текущих и долгосрочных энергетических потребностей Украины", – подчеркнул Пшемек Шудер, президент компании Honeywell в Центральной и Восточной Европе.