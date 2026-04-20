Дожали: в 'ЕС' объяснили, почему власть отказалась от НДС для ФЛП

Введение НДС для ФЛП удалось отменить благодаря активной позиции гражданского общества, экспертов и оппозиционных фракций в парламенте.

Об этом во время брифинга сказали народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов и Нина Южанина. Они сообщили, что фракция специально встречалась с представителями МВФ и объяснила неприемлемость такого решения во время войны.

Как отметил сопредседатель фракции Артур Герасимов, Меморандум с МВФ о введении НДС для ФЛП подписали президент Зеленский, премьер Свириденко и другие чиновники.

"Это показало, что они вообще не понимают, как функционирует экономика в государстве, как сегодня живут люди, как сегодня живут предприниматели. Это миллионы семей, если мы посчитаем не только самих ФЛП, но и тех работников, кому они дают работу", – отметил Герасимов.

"На этой встрече с МВФ "Евросолидарность" жестко заявила, что дополнительное налогообложение ФЛП – это красная линия для нас. Мы не собираемся за это голосовать и убедим весь парламент этого не делать. Мы пришли на эту встречу с цифрами, доказательствами и конструктивными предложениями", – сказал Герасимов.

"Благодаря работе нашей фракции, Нины Петровны Южаниной, благодаря работе Петра Алексеевича было найдено в Госбюджете более 100 миллиардов гривен коррупционных и неэффективно использованных денег. И мы показали Международному валютному фонду, если необходимо компенсировать то, что хотят взять от ФЛП, вот, пожалуйста", – объяснил Герасимов.

"Почему-то власть этого не хочет. Она лучше отдаст деньги Миндичу, а заберет их у обычных людей, у пенсионеров, у предпринимателей, у военных, которым уже несколько лет не повышают зарплату. Но Миндичи трогать нельзя", – возмутился народный депутат.

Народный депутат Нина Южанина отметила – вопрос не только в НДС для ФЛП, вопрос в бессистемности действий власти, во вреде, который она наносит экономике государства своими непродуманными решениями.

"Ведь за это время, пока вопрос обсуждался, кто-то принял решение прекратить свою деятельность. Кто-то релоцировался в другую страну. Такие действия в стране, которая нуждается в дополнительных поступлениях в бюджет, просто запрещены. Я хотела бы, чтобы власть это услышала, постигла весь масштаб вреда, который они нанесли своими заявлениями и своими обязательствами", – подчеркнула Южанина.

Она напомнила, что власть планировала обложить НДС ФЛП с доходом более 1 млн грн в год: "это должно было касаться 628 тыс. физических лиц-предпринимателей. Вот данные за 2025 год. 1 млн 600 тыс. предпринимателей работают на упрощенной системе налогообложения. В 2025 году они уплатили 126 млрд грн налогов. 56,5 млрд грн – это единый налог в местные бюджеты. 18 млрд грн – это военный сбор в государственный бюджет. 30 млрд грн – ЕСВ в Пенсионный фонд. Других налогов 21,3 млрд грн. У них есть наемные работники, и таких 980 тыс. человек. В среднем 4 наемных работника на одного предпринимателя. ФОПы уплатили за нанятых лиц 26,4 млрд грн в Государственный бюджет и местных в том числе", – рассказала Нина Южанина.

По словам депутата, несмотря на возмущение общества, власть двигалась по своему треку, повысив порог для ФОПов до 4 млн грн.

"Почему эта инициатива была вредной? Потому что предприниматели должны были бы взять к себе в штат бухгалтеров. НДС это непростой налог, и учет его требует специальных знаний", – замечает депутат.

"Поэтому когда мы услышали заявление Свириденко о том, что во время работы с МВФ им удалось договориться об отмене обязательного НДС для ФЛП, мы хотели бы отметить, что такую вредную инициативу отменили не чиновники. Ее отменили предприниматели, активные народные депутаты, в том числе и фракция "ЕС", которая на всех возможных встречах основательно доказывала, почему ФОПы не могут быть плательщиками НДС. Я поздравляю всех нас и думаю, что о таких значимых изменениях налогообложения во время полномасштабной войны надо забыть. Не давать даже повод потом передоговариваться, не брать на себя обязательства, работать исключительно на возможности и малого, и мелкого бизнеса в Украине для того, чтобы наша экономика держалась и мы шагали к завершению войны", – подчеркнула Нина Южанина.