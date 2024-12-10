С первых лет журналистики я научился быстро погружаться в новую тему. Это не делает меня профессионалом, но для журналистики это не нужно. Нужно другое – уметь углубиться в проблему и рассказать на простом языке то, что настоящие профессионалы знают глубоко, но слишком технически.

Далее текст на языке оригинала

Два тижні тому згадав цю навичку. Цього разу довелося заглибитися у тему регулювання тютюнового ринку. Я вже стикався з цим сегментом у суто українському аспекті – контрафакт, ухиляння від сплати акцизу, тощо. Але цього разу довелося вивчити дещо геть нове – паучі, їх сумісність із традиційними сигаретами, а ще – усе це регулюють у Європі. Невеличкий спойлер: це новий краш на ринку нікотинових продуктів, в Україні жодним чином не регулюється, а ось у Європі є історія від заборони в деяких країнах до успішного використання для перемоги над палінням. Якщо вам цікава ця тема – далі для вас.

Все почалося з невигаданої історії. Кум моїх кумів купив на Хрещатику коробку нікотинових паучів. Він користується пристроєм для нагрівання тютюну, а їх купив для різноманіття. Заклав пакетик під верхню губу і в той же день потрапив до лікаря. Діагноз - токсичне отруєння нікотиновим паучем. Блювота, нудота, температура 38,5, слабкість та головний біль.

Лікар каже: проблема у дозуванні. То був пауч із вмістом нікотину 150 мг. Ця доза вважається неймовірно великою навіть для дорослої людини.

Ну ясно, схотілося помститися. Кум кумів поскаржився у Держспоживслужбу. Але там йому відмовили. Сказали, що не мають повноважень, аби прибрати ці товари з вітрин. Він перевірив, витратив час, аби вивчити законодавство та сайт Держспоживслужби. Виявилося, що обіг нікотинових паучів жодним законом не врегульований. Вони є, але їх наче немає.

Так власне в історії виник я. Кажуть, ти ж там усіх депутатів знаєш, давай. Ну ви знаєте, кумам не відмовляють. Тим більше, якщо тут така справа. Завдання було просте: покарати конкретних продавців, а ще краще розібратися як ефективно вирішити цю проблему на рівні держави.

Щодо покарання продавця – не буду навіть починати. Поліція не здатна знайти крадія гаманців, який є на відео. Про яке покарання йдеться, якщо все за законом, навіть чек є? Кажу – давайте забудемо. Можете підпалити вночі, скажемо, що шахед від х@йла, але я вам цього не говорив.

Щодо вирішення проблеми – фірмовим підходом нашої держави, на жаль, залишається впровадження жорстких обмежень та заборон. Чи це працює? Ще жодна заборона в Україні не працювала. Навпаки. Пам'ятаю Юлю Тимошенко, яка потужно заборонила гральний бізнес і потім у кожному кварталі міста з'явився начебто заборонений гральний салон. Чи ви знали, що ароматизовані вейпи в Україні вже більше року як заборонені? Втім, придбати електронку із ароматом манго дуже легко – гугл вам у допомогу, а також десятки веб-сайтів із продуктом без акцизної марки і з "забороненим" ароматизатором, де вас навіть не спитають про ваш вік. Загнати перспективний і легальний ринок у "тінь", позбавити споживачів якісної продукції – легко. Але чи варто продовжувати йти шляхом, який довів свою неефективність?

Звісно, я знаю деяких депутатів. Ще довше я знаю професійних борців з палінням та тютюном. З власного досвіду, їхня боротьба – то є засвоєння грантів. Аби засвоїти ці гранти, вони розганяють зраду, як це все шкідливо, і як треба з цим боротися. Але насправді мета – не побороти проблему, а зробити так, щоб вона ніколи не зникала. Бо немає проблеми – немає грантів.

Тож чи необхідно врегулювати паучі? Я вважаю – так. Втім, дуже схоже, що треба обрати іншу формулу регулювання обігу паучів? 1-0-0-%. Як саме воно має виглядати? Це дійсно гарне питання.

Тож перш ніж надсилати запит на голову Комітету з охорони здоров'я Верховної Ради Михайла Радуцького, я спитав у штучного інтелекту, що пишуть наукові видання. Результати перевершили мої сподівання. Гадаю, що вам сподобається теж.

Крок 1. Що таке паучі та чому дозування має значення

Це стандартний початок. З чим ми маємо справу?

Пауч – це пакетик з порошком всередині. Його не потрібно підпалювати або нагрівати. Порошок містить нікотин. Той надходить у організм, коли ви закладаєте пакетик під верхню губу.

Інколи паучі плутають з іншим подібним виробом - снюсом. Снюс - це теж пакетики, але вони містять подрібнений тютюн разом із солями, ароматизаторами та іншими компонентами. За своєю сутністю, це перероджений жувальний тютюн. А це для Європи – червона ганчірка, бо сьогодні наука визнає, що тютюн – це канцероген.

Через це снюси заборонені у більшості країн ЄС. А от паучі –ні.

Отже, паучі не містять тютюну. Вони містять синтетичний або натуральний нікотин, а також інертні наповнювачі, ароматизатори та підсолоджувачі.

Наступне. Паучі вважаються менш шкідливими, ніж навіть вейпи. Але за однієї умови – вміст нікотину в одному паучі має бути 8-10 мг, максимум 20 мг. Максимум. Пауч до 20 мг вважається безпечним для дорослої людини. Він позбавляє нікотинового позову, і водночас не завдає організму непереносної шкоди. Про рак теж мова не йде, бо рак викликають смоли – це результат паління.

А мій кум кумів вживав дозування 150 мг. Що буде, якщо перевищити безпечну дозу? ШІ каже, що дозування більше за 20 мг несе надзвичайну небезпеку навіть для дорослого. Якщо отримати надвелику дозу, симптоми в дорослої людини можуть бути наступними:

- відчуття, що стало дуже жарко

- сильний біль у животі

- прискорене серцебиття

- блювання

- діарея

- порушення функцій мозку, що відповідають за координацію руху (картинка навколо "пливе", ноги "не йдуть").

Знайомий перелік.

Крок 2. Що роблять з паучами у Європі?

Україна – це backyard Європи. За Угодою про асоціацію, ми впроваджуємо європейське законодавство. В Європейському союзі продукти з вмістом нікотину регулюються Директивою 2014/40/ЄС. Отже, ми впроваджуємо її.

Що стосується паучів, у Європі вони легалізовані майже у всіх країнах. Проте не існує загальної регуляції щодо дозування. Прикро, але факт.

Це не все. У жовтні 2023 року Єврокомісія провела низку нарад щодо регулювання їх обігу. Єврокомісари визнали, що у сфері розповсюдження паучів існує законодавча прогалина.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-002498_EN.html

Тепер Європа має новий орієнтир під назвою "Smoke-free nation". Акцент робиться на боротьбі з тютюновими продуктами, що споживаються шляхом куріння, вони вважаються найнебезпечнішими для здоров’я і найпоширенішими серед них є сигарети . Якщо вживати їх, ризикуєте захворіти на рак.

Стосовно паучів пропонується запровадити обмеження рівня нікотину до безпечного. За Tobacco Products Directive 2014/40/EU таким рівнем для виробів без тютюну, а саме для рідин для електронних сигарет є 20 мг. Тож, Єврокомісія напевно обмежить розповсюдження найбільш шкідливих модифікацій із вмістом 50, 100 та 150 мг.

Крок 3. Як щодо жорстких обмежень?

Я спитав ШІ, чому Європа не обмежить паучі. Відповідь отримав доволі нестандартну. Вона складається з двох частин.

Перша частина каже, що досвід жорстких обмежень у Європі – вкрай невдалий. Тому останнім часом ЄС розвертає свою політику. В який бік?

Друга частина розповідає, що існує єдина країна ЄС, яка вдало впоралася з тютюновою залежністю громадян. І вирішальну роль у цьому успіху зіграли саме паучі. Гадаю, саме через це їх не забороняють цілком.

Тепер по пунктах.

Крок 3.1. Досвід обмежувального регулювання у Європі.

Старушка Європа давно бореться з палінням. Власне, гранти на боротьбу з палінням в Україні дають теж європейці. Водночас з ними дають завдання для відпрацювання. Не дивно, що Україна цілком повторює методику ЄС.

Так от, ця методика – не працює. Так, друзі, не працює.

Справа у тому, що європейські уряди діяли шляхом максимальної заборони усіх нікотиновмісних продуктів – альтернатив сигаретам. В усіх країнах один і той самий сценарій. Спочатку це давало ефект, але потім забуксувало. Сигарети у пачках залишаються найбільш популярним продуктом серед європейців. Середній курець ЄС вживає на день десь 14 цигарок (це, дідько, багато!). Споживання тримається на стабільному рівні впродовж 2020-х.

Які представлені альтернативи сигаретам у ЄС? Лише 2% використовують продукти з нагрівання тютюну, 3% вживають е-сигарети. 4% спробували принаймні раз використати паучі, але їх вживання у скандинавських країнах та Австрії сягає 17%.

Загальна картина така. Офіційна мета ЄС скоротити поширення куріння до 5% дорослого населення до 2040 року – є недосяжною. Більш тверезі оцінки кажуть про 2100 рік. Це тотальна поразка.

По країнах, якщо цікаво. Нідерланди та Бельгія до 2040 року планували скоротити щоденне куріння до 5%. Нідерланди заборонили продукти з синтетичним нікотином, зокрема вейпи; після перших успіхів, прогрес зупинився. Бельгія заборонила продаж нікотинових пакетиків і хоче заборонити одноразові вейпи; поширеність паління все ще перевищує 20%.

Данія вирішила знизити рівень паління до 5% до 2030 року; запровадила високі податки та заборонила паучі та вейпи; рівень паління майже не знижується; існує ризик повернення споживачів до активного паління.

Франція планувала стати вільною від тютюнового диму до 2032 року; обмежила нікотинові альтернативи, включаючи одноразові електронні сигарети; але рівень паління в країні залишається високим - 27%, за останнє десятиліття він майже не скоротився.

Фінляндія планувала звільнитися від тютюнового диму до 2030 року; відкрите виставлення тютюнових виробів заборонене, ароматизовані нікотинові пакетики та електронні рідини теж; рівень куріння в країні знизився після 2020 року і тримається на рівні 15%.

Словенія та Чехія теж пішли шляхом заборон. Поширеність паління перевищує 23-24%. З квітня 2024 року Словенія заборонила всі ароматизатори в електронних сигаретах і тютюнових виробах для нагрівання. Ці нововведення навряд чи дозволять досягти поставленої стратегічної мети.

У Естонії після численних заборон споживачі нікотинових продуктів, не маючи доступних альтернатив, повернулися до паління. Рівень паління зріс(!) на 40%.

Іншими словами, обмежувальна політика довела свою неефективність. Щоб ви не мали сумніву, уся боротьба України з палінням – теж не працює.

Наша країна взяла на себе відповідальність скоротити паління до 15% до 2025 року. Станом на листопад 2024 року, маємо цей показник на рівні 27% - це лише трохи менше за 32% у 2022 році. Прогрес відверто відсутній. Більш того, паління перетворилося для українців на інструмент зняття психічної напруги.

До речі, вам цікаво? Якщо політика боротьби не працює, чому ж європейці її продовжують? Більш того, впроваджують її в Україні?

По-перше, вже не продовжують. У 2023 році Єврокомісія почала змінювати свою політику. Новий орієнтир – дійсне подолання звички палити. Про це буде далі, у прикладі Швеції.

По-друге, вам сподобається…

Крок 3.2. Політика, а не боротьба з тютюном

Єврокомісія регулярно проводить соціологічні дослідження. Eurobarometer 539 показав, що заборона є політичним рішенням, а не науковим.

Справа у тому, що 66% опитаних європейців підтримують повну заборону паління тютюну, вживання е-сигарет та інших альтернатив. Натомість палять лише 24% європейців. Отже, цих людей менше.

Це пояснює, чому використовували політику заборон. Парламентарі просто виконували вимогу більшості громадян проти меншості. Суто політичну вимогу.

Іншими словами, насправді країни ЄС не боролися з палінням. Вони імітували перемогу. Робили усе, щоб прибрати цю проблему геть з очей суспільства.

Так тривало багато років, поки не стали наближатися критичні терміни. Наприклад, Ірландія мала мету позбутися тютюнового диму до 2025 року, проте не зможе її досягти. Адже заборона не працює. Eurobarometer 539 показав, що традиційні інструменти, такі як оподаткування, заборона куріння в громадських місцях та інформаційні компанії, працюють певний час, але згодом мають обмежений ефект. Залишається велика кількість споживачів нікотинової продукції. 24% дорослих європейців досі вживають традиційні сигарети.

Отже, виник запит на оновлення стратегії. І тут Єврокомісія поглянула на єдиний вдалий досвід боротьби з палінням. Це досвід Швеції.

Крок 3.3. Чому Швеції вдалося.

Швеція має реальний результат. У листопаді вона офіційно відзначила свій статус країни, що "вільна від тютюнового диму". Звісно, у країні досі є курці, але їхня кількість не перевищує 5% від населення. Це радикально менше, ніж було кілька років тому.

Заява Швеції важлива з політичних мотивів. Вона здатна відкрити двері до зміни загальноєвропейської стратегії боротьби з залежністю від тютюну.

Ще у 2019 році уряд країни поставив стратегічну мету - звільнитися від тютюнового диму до 2025 року. Ця мета – досягнена, на відміну від решти ЄС.

Швеції вдалося завдяки політиці Harm minimisation ("зменшення шкоди"). Вона полягає у тому, щоб замість тотальної заборони перемикати курців на більш безпечні альтернативи. Швеція запропонувала споживачам замінники паління на: паучі, нікотинові пластирі, вейпи та тютюн, що нагрівається.

У дослідженні Єврокомісії Eurobarometer 539 міститься важливий висновок щодо альтернативних продуктів. Вони переважно використовуються теперішніми або колишніми курцями для зменшення шкоди. Альтернативні нікотинові продукти є "шляхом втечі" для курців, а не "вхідними воротами" для нових споживачів нікотину.

Паучі згадуються як безпечніша альтернатива палінню. Це суттєвий момент.

Більше того. Спробувавши шлях потужних обмежень, офіційні особи ЄС дійшли простого висновку: потрібна інша стратегія. У 2023 році Єврокомісія попереднього складу почала робити кроки до використання досвіду Швеції. Наразі це нова стратегія, що відходить від радикальних рухів на користь підходу Harm minimisation. Вона передбачає не тотальну заборону, а поступове зниження залежності серед курців. Запроваджуючи заборони крок за кроком (не одноразово) - обов'язково надавати споживачам легальні канали, які держава більш-менш ефективно контролює. У Eurobarometer 539 це називається "шляхом втечі". Саме завдяки цьому принципу викорінили паління у Швеції.

Крок 4. Чи підтверджує наука заяви Швеції?

Scopus у допомогу. ШІ видав кілька досліджень щодо паучів.

Перше. Спеціалісти Royal College of Physicians (Королевського коледжу лікарів, Лондон) класифікували усі продукти з вмістом нікотину. Це виглядає так:

Найбільш шкідливі - Тютюнові вироби, що паляться (від приблизно 14 до 100 за 100-бальною шкалою): сигарети, малі сигари, трубки, сигари, кальяни. Менш шкідливі - Тютюнові вироби без диму (від 7 до 14): бездимні продукти без додавань та з додаваннями та снюси (пакетики з тютюном). Найменш шкідливі - Нікотинові та е-сигарети (від 2 до 4): е-сигарети, назальні спреї, оральні продукти, паучі (нікотинові пакетики без вмісту тютюну).

Отже, е-сигарети на 95% менш шкідливі, ніж традиційні сигарети, а пакетики та паучі - ще більш безпечні. Звісно, "більш безпечні" не означає повної відсутності ризику. Це лише визнання, що ризик є набагато меншим.

Друге. Ті самі спеціалісти з Royal College of Physicians у дослідженні 2016 року доводять, що альтернатива здатна зменшити шкоду для організму. На їхнє переконання, доведено, що до захворювання на рак призводить інший фактор - потрапляння смол та диму до легень. Натомість сам по собі нікотин вони не вважають канцерогенним фактором.

Однак курці шукають саме нікотин. "Механізми нікотинової залежності є складними… Після тривалого використання та в результаті десенсибілізації до впливу нікотину курці шукають насамперед нікотин для полегшення симптомів нікотинової абстиненції", - писали у своєму дослідженні 2016 року вчені з Royal College of Physicians.

"Якби нікотин міг бути ефективно та прийнятно отриманий курцями без диму, - у більшості, якщо не в усіх випадках шкоду від куріння можна було б уникнути", - зробили вони висновок.

Ну це прямо таки стратегія Harm minimization ("мінімізація шкоди"), яку впровадила Швеція. Вона саме виглядає як заміщення шкідливих продуктів на більш безпечні.

Третє. Аналогічних висновків добігають автори інших досліджень. "Перехід від сигарет до нікотинових паучів може означати зниження ризиків для здоров'я людини, яка палить", - згодні з цим спеціалісти Федерального агентства Німеччини з питань ризиків (BfR).

"Для споживачів тютюнових виробів нікотинові паучі, ймовірно, є менш шкідливою альтернативою", - каже Національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища (RIVM) Нідерландів.

"На підставі розглянутих доказів, безтютюнові нікотинові паучі містять значно менше та нижчі рівні шкідливих хімічних речовин, мають менший токсикологічний вплив порівняно з сигаретним димом і можуть становити менший ризик для здоров’я порівняно з курінням", - такий висновок зробили вчені зі спільного британсько-германського проєкту, що досліджував внесок паучів у зниження шкоди від паління.

Четверте. Статистична довідка з Eurobarometer 539. Приблизно з 2020 року, у 17 з 27 країн ЄС спостерігається тенденція до переходу курців на альтернативні продукти зі зниженим вмістом нікотину. Аби кинути паління, споживачі переходять на вейпінг, системи нагрівання та паучі.

Тим не менше, альтернативні продукти ще знаходяться на ранній стадії впровадження. Як показало опитування Eurobarometer 539, що досліджував ставлення європейців до тютюну за 2023 рік, лише 4% мешканців Євросоюзу пробували використовувати паучі. А від 80% до 98% опитаних, залежно від країни, ніколи про них не чули.

Крок 5. Повернемось до початку. Що робити з паучами в Україні? Обмежувати, регулювати їх чи ще щось?

Перше. Як показують роки невдалого досвіду – жорсткі обмеження не працюють. Суворе обмеження несе специфічні виклики: контрафакт, контрабанда та "чорний ринок". З досвіду "боротьби" з нелегальним виробництвом цигарок, ми знаємо, що вона триває вже десятиліттями, та ніколи не припиняється. Натомість збагачуються і "тіньові" ділки, і борці із ними. Активісти теж не програють, бо вони продовжують отримувати гранти. Win-win-win.

Друге. Як щодо суворого обмеження за європейськими зразками? В Україні завжди є група активістів, які вимагають суворого обмеження розповсюдження продуктів, що містять нікотин. Умовно кажучи, це активісти, які отримують гранти від ЄС. На їхню думку, це має миттєво подолати проблему. На жаль, ця ідеальна теорія розбивається об скелі реальності. Це довів досвід країн Євросоюзу. Активісти можуть виходити з найщиріших почуттів, а держава навіть готова втратити мільярдні надходження до бюджету. Заборона створює враження подолання проблеми, але насправді посилює проблему. Це доводить досвід Євросоюзу.

Хто тоді у програші? По-перше, бюджет. Заборони та обмеження знижують надходження до бюджету (до речі, паучі обкладаються акцизним податком з 1 вересня 2024 р.) Це величезні кошти. По-друге, реалізатори цигарок. Сильне обмеження негативно вплине на великий прошарок робочих місць, які зав'язані на легальному сегменті. Це не лише тютюнові фабрики та офіційні експортери, а і більше 70 тисяч кіосків та магазинів, які торгують легальною продукцією. Їхній ринок відійде до "тіньового" сегменту - Телеграм-магазинів, напівпідпільних точок, тощо. По-третє, як показує досвід Європи, усе це навряд чи призведе до радикального зменшення кількості курців.

Тоді які варіанти? Якщо без фантазій, Україні все одно доведеться йти шляхом Євросоюзу. Тут не може бути жодних імпровізацій. Проте сама політика ЄС змінюється. Тож заздалегідь варто готуватися до стратегії Harm minimization.

Звісно, що нікуди не подінуться "революціонери", які обіцяють зупинити проблему за один день. Але позбавлятися їх не варто. Щойно зміниться політика ЄС, вони почнуть казати геть інші речі.

Тож регулювати нові категорії продукції необхідно, втім не обмежуючи їхній розвиток. Нікотиновмісні продукти, вироблені із дотриманням стандартів якості та із безпечним дозуванням нікотину, є перспективним сегментом для зниження рівнів паління на рівні держави. Чим швидше ми всі це зрозуміємо, тим ефективнішою буде політика охорони здоров’я в цьому напрямку.