В Украине сформировался новый тип экономики, для которого лучшим термином является "Донорономика".

Экономика в учебниках — это система производства, распределения и потребления, которая опирается на труд, капитал, инвестиции и институты, пишет Кирилл Шевченко для Цензор.НЕТ. В этой модели нет коротких путей: реформы, приватизация, налоговая дисциплина, продуктивность — все болезненно и долго.

Наскільки нинішня українська економіка відповідає цій класичній моделі?

Насправді в Україні сформувався цілком новий, повністю залежний від зовнішньої допомоги, тип економіки. Щоб описати його, я пропоную новий термін — ДОНОРОНОМІКА (DONORNOMICS).

Це слово ще не було вжите у світовій економічній літературі. У чому суть донорономіки?

• Дефіцит понад 20% ВВП покривається не внутрішнім бізнесом, а зовнішніми грантами та кредитами.

• Валютний курс та інфляція контролюються не ринком і не реформами, а валютними інтервенціями НБУ, профінансованими тими ж донорами.

• Міжнародні резерви — це не успіх експорту, а "подарунок" від партнерів.

• Замість інституційних змін та галузевих реформ влада робить ставку на меморандуми, зустрічі та фотозвіти з Брюсселя й Вашингтона.

Якщо у звичайній економіці головне — створювати додану вартість, то у донорономіці— зберегти довіру донорів і вчасно отримати наступний транш.

Якими будуть наслідки цієї моделі - тема для окремих досліджень.