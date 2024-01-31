Для более надежного прохождения зимы ДТЭК импортировал 226 тыс. тонн угля

Для более устойчивого прохождения осенне-зимнего периода, с сентября прошлого года и сегодня ДТЭК Энерго импортировал 226 тыс. тонн энергетического угля из Польши.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, это почти две трети всего законтрактованного на период отопительного сезона объема импортного топлива, который недавно был увеличен до 367 тыс. тонн. Поставки продолжаются регулярно и, согласно условиям контракта, продлятся до конца марта – почти до конца отопительного сезона.

В компании отметили, что дополнительные объемы топлива позволяют тепловой генерации и украинской энергосистеме надежнее проходить зиму и пики потребления электроэнергии, особенно в периоды похолодания.

"Наша ключевая задача – чтобы украинцы и дальше оставались со светом и теплом. Несмотря на обстрелы, которые, например, почти каждый день подвергается одной из наших прифронтовых станций. Несмотря на нехватку внутренних резервов генерирующих мощностей в энергосистеме, возникшей из-за оккупации и обстрелов энергообъектов прошлой зимой", – сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Он добавил, что ДТЭК продолжает восстанавливать поврежденное оборудование, проводить плановую ремонт кампанию на ТЭС, добывать собственный уголь, чтобы тепловая генерация была обеспечена достаточным объемом ресурса.

Ранее в компании сообщалось, что по итогам 2023 года инвестиции в ремонты ТЭС и добыча угля составили около 11 млрд грн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.