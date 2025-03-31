Осталось лишь три дня, чтобы не заплатить лишнего: как украинцам сэкономить на платежках за свет

Если своевременно не передавать показатели счетчика электроэнергии, поставщик услуг может начислить лишние киловатты. Чтобы этого не произошло в апреле, у украинцев осталось только три дня, чтобы сообщить свои показатели.

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Об этом сообщили в ДТЭК. "Чтобы не переплатить за свет, достаточно потратить 2 минуты и передать показатели счетчика", – отметили в компании.

Как отмечается, ДТЭК ежемесячно фиксирует данные потребителей и передает их поставщику, формирующему платеж. Цифры в квитанциях на оплату услуг для одного и того же потребителя могут быть разными:

украинцы, которые передадут цифры со счетчиком в течение пяти дней (с 30 марта по 3 апреля), заплатят только за реально потребленную электроэнергию;

в течение пяти дней (с 30 марта по 3 апреля), заплатят только за реально потребленную электроэнергию; расчеты для потребителей, которые предоставляют данные с опозданием, производятся по среднему потреблению – за аналогичный период прошлого года. Поэтому цифры в квитанции могут оказаться не такими, как ожидалось.

"Во избежание недоразумений просто передавайте показы вовремя. Это занимает лишь пару минут, особенно если воспользоваться ботами ДТЭК в Telegram и Viber", – напоминают в ДТЭК.

Как сэкономить на электроэнергии?

Поскольку в Украине продлевается световой день, дни становятся не только солнечнее, но и теплее. Это дает возможность сэкономить на электроэнергии, поскольку позволяет использовать меньше света и электроотопления в домах.

Такая экономия может стать не только существенной финансовой поддержкой многих семей, но и позволит поддержать стабильную работу энергосистемы страны. В Штабе сплоченных общин дали советы, как уменьшить суммы в платежках за свет:

Использовать меньшее искусственное освещение .

. Регулярно протирать лампочки и плафоны от грязи и пыли.

и плафоны от грязи и пыли. Выключать электроотопление в дневные часы.

в дневные часы. Не забывать чистить фильтры кондиционера .

. Убирать накипь в электрочайнике и в бойлере.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2025 тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн. Постановление Кабмина №632, которым предусмотрен тариф, действует до 30 апреля 2025 года.

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