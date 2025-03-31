Вода будет по часам: в облцентре Украины водоканал изменил условия работы из-за долгов

В Ривне водоканал вынужден перейти на почасовую подачу воды из-за моратория на повышение тарифов, что повлекло за собой долговый кризис предприятия. Без пересмотра тарифной политики ситуация может только усугубиться.

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Об этом сообщает " Ривнеоблводоканал". "Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас вынуждает тяжелая финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас не о доходах, а о том, чтобы водоканал просто выжил", – объясняет и.о. директора Ривнеоблводоканала Андрей Грухаль.

Проблема возникла из-за несоответствия тарифов реальным расходам предприятия. Экономически обоснованная стоимость водоснабжения и водоотвода должна составить 57 грн за кубометр, но через правительственный мораторий тарифы остаются на довоенном уровне – 32 грн. Это привело к росту долга предприятия, который уже превышает 115 млн гривен.

Грухаль пояснил, что основные финансовые обязательства предприятия включают 70 млн гривен долга за электроэнергию и 45 млн долга перед Ривнеазотом за очистку стоков. Несмотря на то, что жители города рассчитываются за услуги почти полностью, из-за низкого тарифа предприятие не может покрыть свои расходы.

Ограничение водоснабжения будет происходить в час наибольшего тарифа на электроэнергию и в ночное время. Это позволит хотя бы частично снизить затраты на энергоресурсы, что является одной из основных статей расходов предприятия.

Несмотря на планируемую помощь из областного бюджета в размере 20 млн гривен на 2025 год, ситуация остается критической. Власти города пока не дали никакого ответа на обращение водоканала.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за апрель украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и раньше. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

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