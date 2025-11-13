В Украине создают координационный штаб связи: какие задачи перед ним ставятся

В Украине создадут координационный штаб, который будет отвечать за стабильную работу связи во время российских атак на энергетику и отключений света. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины в четверг, 13 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Отмечается, что Координационный штаб будет работать как единый центр, который объединит усилия центральной и местной власти, операторов связи и других государственных органов.

Ключевые задачи координационного штаба связи

Главной задачей Штаба является предотвращение возможных рисков для телекоммуникационных сетей и быстрое восстановление связи после аварий или атак.

"Из-за войны количество вызовов растет, поэтому правительство создает Координационный штаб связи. Наша цель — синхронизировать государство, энергетиков, военных и мобильных операторов, чтобы обеспечить работу бесперебойной связи для каждого украинца при любых обстоятельствах", – отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Ключевые функции штаба:

налаживать работу сетей во время обесточивания;

обеспечивать четкое взаимодействие с мобильными операторами;

координировать готовность сетей к автономной работе;

оперативно реагировать на угрозы для критической инфраструктуры.

"Для этого создадут четкие правила взаимодействия: операторы быстрее будут получать топливо для генераторов, технические бригады будут иметь доступ к поврежденным объектам, а все критические вопросы будут решаться без бюрократических барьеров. Также штаб будет анализировать ситуацию и подавать рекомендации непосредственно Кабинету Министров", – объяснили в Минцифры.

Кто вошел в состав штаба

Возглавит новосозданный штаб первый вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В состав штаба вошли представители операторов мобильной связи – Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell, заместитель министра энергетики и глава Нацкомиссии, регулирующей энергетику (НКРЭКУ), а также представители Минобороны, МВД, СБУ, Нацпола, ГУР и ГСЧС.

К работе также привлечены руководители ОВА и глава Нацкомиссии по вопросам связи (НКЭК).

"Системно работаем над тем, чтобы украинцы оставались на связи при любых условиях. Несмотря на все вызовы войны, мобильные операторы продолжают масштабировать сети, строить новые башни и поддерживать их работу после обстрелов", – отметил Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине владельцы генераторов смогут их сдавать в аренду мобильным операторам и получать компенсацию. За питание базовой станции можно получать 110-140 грн в час. Для участия достаточно иметь генератор от 7,2 кВт.

