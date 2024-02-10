В Украине планируют экспорт электроэнергии: в Минэнерго рассказали о ситуации

В Украине 10 февраля отсутствует дефицит электроэнергии в энергосистеме. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

В резерве 5 блоков тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости, говорится в сообщении Минэнерго на официальном канале в Telegram. В Донецкой области в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия электропередачи. Из-за этого обесточилась подстанция 110 кВ, а также бытовые потребители и шахта. Под землей оставалось 20 работников, через несколько часов всех вывели на поверхность.

По состоянию утра остаются обесточенными угледобывающие предприятия одной из государственных компаний в Донецкой области. В Николаевской области из-за боевых действий отключилась воздушная линия 150 кВ. При этом обесточились бытовые потребители в г. Николаев и г. Очаков, а также 3 ветровые электростанции.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 2856 МВт*ч (из Словакии, Румынии и Молдовы). Также предполагается экспорт – 2716 МВ*ч (в Польшу, Словакию, Румынию и Молдову).

Как готовиться к возможным отключениям света

Вместе с тем в связи с возможными возникновениями аварийных ситуаций в любой части страны, а также в свете возобновления Россией массовых обстрелов украинцев призывают активно готовиться к возможным проблемам с энергообеспечением, чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего запастись водой и едой.

В частности, воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА). Причем не только питьевой, но и технической.

Так, подчеркивается, на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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