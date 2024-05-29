В Украине "отменили" графики отключения электроэнергии: вернуть могут в любой момент

В Украине на 30 мая не запланировано применение графиков отключения света – как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Впрочем, это не значит, что отключений точно не будет – в случае изменения ситуации их могут ввести.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: если изменения все же произойдут, украинцам будет сообщено об этом.

"30 мая отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.

Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Украинцы могут влиять на отключения света

В то же время, украинцы могут влиять на отключения электроэнергии – ведь во многом, от их действий зависит продолжительность ограничений. Делать же это можно, экономно потребляя ресурс.

"Объемы отключений напрямую зависят от того, сколь бережно к потреблению электроэнергии относятся потребители. Благодаря сознательному использованию энергии объемы обесточений могут быть уменьшены", – рассказали в правительстве.

Отключают одинаково всех

Вместе с тем, рассказала OBOZ.UA спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян, в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.

"Такой проблемы пока нет. У нас проблема в том, что украинские электростанции не могут производить электричество в достаточном объеме. Страна потребляет больше, чем есть возможности выработать. Потому у нас дефицит один для всех, на все области", – объяснила Цатурян.

При этом она подчеркнула: также в Украине нет ни одной области, в которой отключения длились бы короче, чем в других, или в которой можно было бы их не применять. "Отключают одинаково всех", – констатировала спикер "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Ведь для этого, среди прочего, нужно восстановить мощность поврежденных электростанций, а это занимает значительное время.

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