В Украине "отменили" графики отключения электроэнергии: вернуть могут в любой момент
В Украине на 30 мая не запланировано применение графиков отключения света – как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Впрочем, это не значит, что отключений точно не будет – в случае изменения ситуации их могут ввести.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: если изменения все же произойдут, украинцам будет сообщено об этом.
"30 мая отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.
Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Украинцы могут влиять на отключения света
В то же время, украинцы могут влиять на отключения электроэнергии – ведь во многом, от их действий зависит продолжительность ограничений. Делать же это можно, экономно потребляя ресурс.
"Объемы отключений напрямую зависят от того, сколь бережно к потреблению электроэнергии относятся потребители. Благодаря сознательному использованию энергии объемы обесточений могут быть уменьшены", – рассказали в правительстве.
Отключают одинаково всех
Вместе с тем, рассказала OBOZ.UA спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян, в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.
"Такой проблемы пока нет. У нас проблема в том, что украинские электростанции не могут производить электричество в достаточном объеме. Страна потребляет больше, чем есть возможности выработать. Потому у нас дефицит один для всех, на все области", – объяснила Цатурян.
При этом она подчеркнула: также в Украине нет ни одной области, в которой отключения длились бы короче, чем в других, или в которой можно было бы их не применять. "Отключают одинаково всех", – констатировала спикер "Укрэнерго".
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Ведь для этого, среди прочего, нужно восстановить мощность поврежденных электростанций, а это занимает значительное время.
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