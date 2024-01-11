В Украине ощутимо подорожала коммуналка: что больше всего

Жилищно-коммунальные услуги в Украине за год ощутимо подорожали. Так, с декабря-2022 по декабрь-2023 расценки на них в целом увеличились на 12,8%. Однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%.

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Причина этого кроется в июньском повышении тарифа. Тогда он вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч – при чем независимо от объема потребления. До этого же:

при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;

при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.

Как выросли тарифы

О росте расценок сообщили в Госстате. При этом, по их данным, подорожали практически все услуги.

Так, значительно – хотя и гораздо меньше электричества – выросли расценки на уборку мусора. Они увеличились на 5,5%.

Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,4%. Услуги по управлению многоквартирными домами – на 3%. А кроме того:

водоснабжение подорожало на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

На что тарифы не изменились

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воды и отоплении.

Тарифы вырастут

В то же время, в Нацбанке прогнозируют, что тарифы на газ, горячую воду и отопление с большой вероятностью вырастут. Впрочем, если это и произойдет, то не раньше 2025 года, когда, по ожиданиям, закончится действие моратория на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

Вместе с тем, отмечается, резкого роста расценок не будет. Скорее всего:

тарифы будут повышать в несколько этапов;

этот процесс будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями.

"Несмотря на необходимое устранение дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ к рыночному уровню будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе же ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов остались такими же, какими были в декабре, а также в предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась, и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

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